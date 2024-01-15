Співак Melovin зізнався, що не засуджує російськомовних українців

Співак Melovin за лаштунками Нацвідбору "Євробачення". Фото: скриншот з YouTube

Молодий український виконавець Melovin висловився стосовно людей у своїй країні, які продовжують говорити російською мовою. Популярний артист зізнався, чи засуджує він тих, хто досі не перейшов на українську мову після початку повномасштабної війни.

Інтерв’ю з Melovin розмістив на своєму каналі в YouTube скандальний блогер Богдан Беспалов.

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Український виконавець Melovin чесно зізнався, чи засуджує він тих, хто продовжує говорити російською мовою під час повномасштабної війни. Так, популярний артист пояснив, що для нього це не є проблемою, але він не розділяє позиції тих людей, які досі не перейшли на українську.

Melovin впевнений у тому, що кожен українець повинен сам розуміти, наскільки цей крок є важливим сьогодні. Він каже, що навіть не сумнівався у тому, щоб перейти на українську, хоча сам виріс у російському середовищі в Одесі.

"Я вважаю, кожен сам вирішує, як йому жити і що йому слухати, з якими взагалі базовими морально-етичними штуками жити. Для мене це не ок. Взагалі не ок. Для мене було ок перейти на українську мову і зрозуміти, що я був такий самий зросійщений одесит, як і всі одесити", — каже Melovin.

Відомий артист Melovin у новому іміджі. Фото: Instagram Melovin

Відомий артист зізнався, що він ніколи б не став критикувати людей у своїй країні, намагаючись шукати у комусь "зраду". Він вважає, що потрібно починати шукати це у собі, адже саме з людей починається хаос у країні.

"Травити людей за мову я не збираюся, я не з тих, хто кричатиме: "Чому не державною?!" Це ваша справа. Мені найголовніше, щоб люди розуміли, що треба починати лише з себе. Не оце шукати: "А що на болотах? А що у когось?" А починати з себе: не шукати зраду десь, а знайти зраду в собі. Тому що саме з нас починається цей насправді абсолютно зрозумілий, але хаос", — також стверджує український співак.

Melovin про участь у "Євробаченні"

Не так давно український артист оголосив про те, що він втретє збирається піти на Національний відбір "Євробачення". Він пояснив, чому він вирішив знову взяти участь у масштабному пісенному конкурсі.

Український співак Melovin на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Якось сиділи з командою і думали: "Немає чим зайнятися, метушні треба навести". Були такі думки після того, як я об’їздив в Європі всі препаті, афтепаті "Євробачення", і це все якось тригерило конкретно. І я зрозумів, що гештальт зовсім не закритий, і з’явилася пісня, яку я написав. Я зрозумів, що вона має право зазвучати на "Нацвідборі"", — каже Melovin.

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