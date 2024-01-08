Melovin зачарував шанувальниць своєю трансформацією — фото

Український співак Melovin на прогулянці. Фото: Instagram Melovin

Молодий український виконавець, музикант і композитор Melovin шокував свою аудиторію новим стилем. Так, популярний співак анонсував прем’єру нового альбому і показав себе з іншим кольором волосся, поставши перед камерою у стильному вигляді.

Відповідною фотографією Melovin поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Новий імідж Melovin

На офіційній сторінці Melovin з’явилася фотографія, на якій можна його побачити у новому іміджі. На знімку молодий виконавець постав у неочікуваному вигляді, одягнувши темні джинси і чорну шкіряну куртку, під якій не було ані кофти, ані футболки, ані майки.

До того ж не можна проігнорувати колір волосся українського співака, адже він його радикально змінив. Схоже, Melovin вирішив повернутися до часів пісенного шоу "X-Фактор", коли він мав світле волосся, а його ім’я було Костянтин Бочаров.

"DREAMER — 12.01. Скільки з /10 ?" — поцікавився у своїх підписників відомий український виконавець.

Співак Melovin у новому стилі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на новий стиль Melovin

Побачивши українського артиста у новому стилі, його підписники не змогли промовчати. Люди в коментарях почали висловлювати свою думку стосовно зовнішнього вигляду Melovin.

Мене завжди дивує, як ти змінюєш свою зовнішність, це для артиста дуже гарно, ніколи не знаєш, що на нас чекає) Тобі личить все

Ти прекрасний, безперечно) Я рада, що ти досяг такої форми, що можеш дозволити собі такі фото. Гарний усередині, гарний зовні, вперед підкорювати світ своїм голосом та харизмою. Вірю в тебе

Передайте Melovin з 2020, що він винайшов машину часу у 2024 та камбекнувся у 2015, і йому тепер знову 18 років

Коментар зі сторінки Melovin. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Melovin. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Melovin. Фото: скриншот з Instagram

Melovin втретє на Нацвідборі "Євробачення"

Не так давно український співак повідомив про те, що він збирається брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення". Варто зазначити, що робить він це вже втретє, адже до того представляв Україну на масштабному конкурсі.

"Найважче та, водночас із тим, найголовніше у житті для мене, — це вчасно нагадати собі, що я для когось був, став або є натхненням, світлом, нагадуванням про власного маленького Мрійника. І тільки тоді, коли я це нагадую собі, в мене знову з’являються сили. Вони беруться навіть тоді, коли думав, що їх вже немає. Тому так. Ми разом ідемо на Національний відбір "Євробачення", — написав на своїй сторінці в Instagram Melovin.

Новина Melovin про участь у Нацвідборі "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Melovin відповів на критику на свою адресу через хворобу.

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Melovin висловився у бік співачки Христини Соловій.

Також ми повідомляли про те, що музикант Melovin зізнався, яку він хотів зробити собі операцію.