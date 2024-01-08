Melovin зачарував шанувальниць своєю трансформацією — фото

Напівоголений співак Melovin зачарував фанаток своїм новим стилем
Молодий український виконавець, музикант і композитор Melovin шокував свою аудиторію новим стилем. Так, популярний співак анонсував прем’єру нового альбому і показав себе з іншим кольором волосся, поставши перед камерою у стильному вигляді.
Відповідною фотографією Melovin поділився на своїй сторінці в Instagram.
Новий імідж Melovin
На офіційній сторінці Melovin з’явилася фотографія, на якій можна його побачити у новому іміджі. На знімку молодий виконавець постав у неочікуваному вигляді, одягнувши темні джинси і чорну шкіряну куртку, під якій не було ані кофти, ані футболки, ані майки.
До того ж не можна проігнорувати колір волосся українського співака, адже він його радикально змінив. Схоже, Melovin вирішив повернутися до часів пісенного шоу "X-Фактор", коли він мав світле волосся, а його ім’я було Костянтин Бочаров.
"DREAMER — 12.01. Скільки з /10 ?" — поцікавився у своїх підписників відомий український виконавець.
Реакція мережі на новий стиль Melovin
Побачивши українського артиста у новому стилі, його підписники не змогли промовчати. Люди в коментарях почали висловлювати свою думку стосовно зовнішнього вигляду Melovin.
- Мене завжди дивує, як ти змінюєш свою зовнішність, це для артиста дуже гарно, ніколи не знаєш, що на нас чекає) Тобі личить все
- Ти прекрасний, безперечно) Я рада, що ти досяг такої форми, що можеш дозволити собі такі фото. Гарний усередині, гарний зовні, вперед підкорювати світ своїм голосом та харизмою. Вірю в тебе
- Передайте Melovin з 2020, що він винайшов машину часу у 2024 та камбекнувся у 2015, і йому тепер знову 18 років
Melovin втретє на Нацвідборі "Євробачення"
Не так давно український співак повідомив про те, що він збирається брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення". Варто зазначити, що робить він це вже втретє, адже до того представляв Україну на масштабному конкурсі.
"Найважче та, водночас із тим, найголовніше у житті для мене, — це вчасно нагадати собі, що я для когось був, став або є натхненням, світлом, нагадуванням про власного маленького Мрійника. І тільки тоді, коли я це нагадую собі, в мене знову з’являються сили. Вони беруться навіть тоді, коли думав, що їх вже немає. Тому так. Ми разом ідемо на Національний відбір "Євробачення", — написав на своїй сторінці в Instagram Melovin.
Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Melovin відповів на критику на свою адресу через хворобу.
Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Melovin висловився у бік співачки Христини Соловій.
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