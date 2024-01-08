Melovin очаровал поклонниц своей трансформацией — фото

Украинский певец Melovin на прогулке. Фото: Instagram Melovin

Молодой украинский исполнитель, музыкант и композитор Melovin шокировал свою аудиторию новым стилем. Так, популярный певец анонсировал премьеру нового альбома и показал себя с другим цветом волос, представ перед камерой в стильном виде.

Соответствующей фотографией Melovin поделился на своей странице в Instagram.

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Новый имидж Melovin

На официальной странице Melovin появилась фотография, на которой его можно увидеть в новом имидже. На снимке молодой исполнитель предстал в неожиданном виде, надев темные джинсы и черную кожаную куртку, под которой не было ни кофты, ни футболки, ни майки.

К тому же нельзя проигнорировать цвет волос украинского певца, ведь он его радикально изменил. Похоже, Melovin решил вернуться ко временам песенного шоу "X-Фактор", когда у него были светлые волосы, а его имя было Константин Бочаров.

"DREAMER — 12.01. Сколько из /10 ?" — поинтересовался у подписчиков известный украинский исполнитель.

Певец Melovin в новом стиле. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новый стиль Melovin

Увидев украинского артиста в новом стиле, его подписчики не смогли промолчать. Люди в комментариях начали высказывать свое мнение по поводу внешнего вида Melovin.

Меня всегда удивляет, как ты меняешь свою внешность, это для артиста очень хорошо, никогда не знаешь, что нас ждет) Тебе идет все

Ты прекрасен, безусловно) Я рада, что ты достиг такой формы, что можешь позволить себе такие фото. Красив внутри, красив снаружи, вперед покорять мир своим голосом и харизмой. Верю в тебя

Передайте Melovin из 2020, что он изобрел машину времени в 2024 и камбэкнулся в 2015, и ему теперь снова 18 лет

Комментарий со страницы Melovin. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Melovin. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Melovin. Фото: скриншот из Instagram

Melovin третий раз на Нацотборе "Евровидения"

Недавно украинский певец сообщил о том, что он собирается участвовать в песенном конкурсе "Евровидение". Стоит отметить, что делает он это уже в третий раз, ведь до этого он представлял Украину на масштабном конкурсе.

"Самое трудное и, в то же время, самое главное в жизни для меня, — это вовремя напомнить себе, что я для кого-то был, стал или являюсь вдохновением, светом, напоминанием о собственном маленьком Мечтателе. И только тогда, когда я это напоминаю себе, у меня снова появляются силы. Они берутся даже тогда, когда думал, что их уже нет. Поэтому да. Мы вместе идем на Национальный отбор "Евровидения"", — написал на своей странице в Instagram Melovin.

Новость Melovin об участии в Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin ответил на критику в свой адрес по поводу болезни.

Ранее мы рассказывали о том, что известный артист Melovin высказался в сторону певицы Кристины Соловий.

Также мы сообщали о том, что музыкант Melovin признался, какую он хотел сделать операцию.