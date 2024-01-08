Melovin очаровал поклонниц своей трансформацией — фото

Полуголый певец Melovin очаровал фанаток своим новым стилем
Молодой украинский исполнитель, музыкант и композитор Melovin шокировал свою аудиторию новым стилем. Так, популярный певец анонсировал премьеру нового альбома и показал себя с другим цветом волос, представ перед камерой в стильном виде.
Соответствующей фотографией Melovin поделился на своей странице в Instagram.
Новый имидж Melovin
На официальной странице Melovin появилась фотография, на которой его можно увидеть в новом имидже. На снимке молодой исполнитель предстал в неожиданном виде, надев темные джинсы и черную кожаную куртку, под которой не было ни кофты, ни футболки, ни майки.
К тому же нельзя проигнорировать цвет волос украинского певца, ведь он его радикально изменил. Похоже, Melovin решил вернуться ко временам песенного шоу "X-Фактор", когда у него были светлые волосы, а его имя было Константин Бочаров.
"DREAMER — 12.01. Сколько из /10 ?" — поинтересовался у подписчиков известный украинский исполнитель.
Реакция сети на новый стиль Melovin
Увидев украинского артиста в новом стиле, его подписчики не смогли промолчать. Люди в комментариях начали высказывать свое мнение по поводу внешнего вида Melovin.
- Меня всегда удивляет, как ты меняешь свою внешность, это для артиста очень хорошо, никогда не знаешь, что нас ждет) Тебе идет все
- Ты прекрасен, безусловно) Я рада, что ты достиг такой формы, что можешь позволить себе такие фото. Красив внутри, красив снаружи, вперед покорять мир своим голосом и харизмой. Верю в тебя
- Передайте Melovin из 2020, что он изобрел машину времени в 2024 и камбэкнулся в 2015, и ему теперь снова 18 лет
Melovin третий раз на Нацотборе "Евровидения"
Недавно украинский певец сообщил о том, что он собирается участвовать в песенном конкурсе "Евровидение". Стоит отметить, что делает он это уже в третий раз, ведь до этого он представлял Украину на масштабном конкурсе.
"Самое трудное и, в то же время, самое главное в жизни для меня, — это вовремя напомнить себе, что я для кого-то был, стал или являюсь вдохновением, светом, напоминанием о собственном маленьком Мечтателе. И только тогда, когда я это напоминаю себе, у меня снова появляются силы. Они берутся даже тогда, когда думал, что их уже нет. Поэтому да. Мы вместе идем на Национальный отбор "Евровидения"", — написал на своей странице в Instagram Melovin.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin ответил на критику в свой адрес по поводу болезни.
Ранее мы рассказывали о том, что известный артист Melovin высказался в сторону певицы Кристины Соловий.
Также мы сообщали о том, что музыкант Melovin признался, какую он хотел сделать операцию.
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