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Полуголый певец Melovin очаровал фанаток своим новым стилем

8 января 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Melovin очаровал поклонниц своей трансформацией — фото
Украинский певец Melovin на прогулке. Фото: Instagram Melovin
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский исполнитель, музыкант и композитор Melovin шокировал свою аудиторию новым стилем. Так, популярный певец анонсировал премьеру нового альбома и показал себя с другим цветом волос, представ перед камерой в стильном виде.

Соответствующей фотографией Melovin поделился на своей странице в Instagram.

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Новый имидж Melovin

На официальной странице Melovin появилась фотография, на которой его можно увидеть в новом имидже. На снимке молодой исполнитель предстал в неожиданном виде, надев темные джинсы и черную кожаную куртку, под которой не было ни кофты, ни футболки, ни майки.

К тому же нельзя проигнорировать цвет волос украинского певца, ведь он его радикально изменил. Похоже, Melovin решил вернуться ко временам песенного шоу "X-Фактор", когда у него были светлые волосы, а его имя было Константин Бочаров.

"DREAMER — 12.01. Сколько из /10 ?" — поинтересовался у подписчиков известный украинский исполнитель.

Публикация со страницы Melovin
Певец Melovin в новом стиле. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новый стиль Melovin

Увидев украинского артиста в новом стиле, его подписчики не смогли промолчать. Люди в комментариях начали высказывать свое мнение по поводу внешнего вида Melovin.

  • Меня всегда удивляет, как ты меняешь свою внешность, это для артиста очень хорошо, никогда не знаешь, что нас ждет) Тебе идет все
  • Ты прекрасен, безусловно) Я рада, что ты достиг такой формы, что можешь позволить себе такие фото. Красив внутри, красив снаружи, вперед покорять мир своим голосом и харизмой. Верю в тебя
  • Передайте Melovin из 2020, что он изобрел машину времени в 2024 и камбэкнулся в 2015, и ему теперь снова 18 лет
Комментарий со страницы Melovin
Комментарий со страницы Melovin. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Melovin
Комментарий со страницы Melovin. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Melovin
Комментарий со страницы Melovin. Фото: скриншот из Instagram

Melovin третий раз на Нацотборе "Евровидения"

Недавно украинский певец сообщил о том, что он собирается участвовать в песенном конкурсе "Евровидение". Стоит отметить, что делает он это уже в третий раз, ведь до этого он представлял Украину на масштабном конкурсе.

"Самое трудное и, в то же время, самое главное в жизни для меня, — это вовремя напомнить себе, что я для кого-то был, стал или являюсь вдохновением, светом, напоминанием о собственном маленьком Мечтателе. И только тогда, когда я это напоминаю себе, у меня снова появляются силы. Они берутся даже тогда, когда думал, что их уже нет. Поэтому да. Мы вместе идем на Национальный отбор "Евровидения"", — написал на своей странице в Instagram Melovin.

Публикация со страницы Melovin
Новость Melovin об участии в Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin ответил на критику в свой адрес по поводу болезни.

Ранее мы рассказывали о том, что известный артист Melovin высказался в сторону певицы Кристины Соловий.

Также мы сообщали о том, что музыкант Melovin признался, какую он хотел сделать операцию.

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