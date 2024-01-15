Певец Melovin признался, что не осуждает русскоязычных украинцев

Певец Melovin за кулисами Нацотбора "Евровидения". Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский исполнитель Melovin высказался по отношению к людям в своей стране, которые продолжают говорить по-русски. Популярный артист признался, осуждает ли он тех, кто до сих пор не перешел на украинский язык после начала полномасштабной войны.

Интервью с Melovin разместил на своем канале в YouTube скандальный блогер Богдан Беспалов.

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Melovin о людях, которые до сих пор говорят по-русски

Украинский исполнитель Melovin честно признался, осуждает ли он тех, кто продолжает говорить по-русски во время полномасштабной войны. Так, популярный артист объяснил, что для него это не проблема, но он не разделяет позиции тех людей, которые до сих пор не перешли на украинский.

Melovin уверен в том, что каждый украинец должен сам понимать, насколько этот шаг важен сегодня. Он говорит, что даже не сомневался в том, чтобы перейти на украинский, хотя сам вырос в российской среде в Одессе.

"Я считаю, каждый сам решает, как ему жить и что ему слушать, с какими вообще базовыми морально-нравственными штуками жить. Для меня это не ок. Вообще не ок. Для меня было ок перейти на украинский язык и понять, что я был такой же обрусевший одессит, как и все одесситы", — говорит Melovin.

Известный артист Melovin в новом имидже. Фото: Instagram Melovin

Известный артист признался, что он никогда бы не стал критиковать людей в своей стране, пытаясь искать в ком-то "зраду". Он считает, что нужно начинать искать это в себе, ведь именно с людей начинается хаос в стране.

"Травить людей за язык я не собираюсь, я не из тех, кто будет кричать: "Почему не на государственном?!" Это ваше дело. Мне самое главное, чтобы люди понимали, что надо начинать только с себя. Не это искать: "А что на болотах? А что у кого-то?" А начинать с себя: не искать зраду где-то, а найти зраду в себе. Потому что именно с нас начинается этот действительно понятный, но хаос", — также утверждает украинский певец.

Melovin об участии в "Евровидении"

Недавно украинский артист объявил о том, что он в третий раз собирается пойти на Национальный отбор "Евровидения". Он объяснил, почему он решил снова участвовать в масштабном песенном конкурсе.

Украинский певец Melovin на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Однажды сидели с командой и думали: "Нечем заняться, суеты надо навести". Были такие мысли после того, как я объездил в Европе все препати, афтепати "Евровидения", и это все как-то триггерило конкретно. И я понял, что гештальт совсем не закрыт, и появилась песня, которую я написал. Я понял, что она имеет право зазвучать на "Нацотборе"", — говорит Melovin.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin радикально поменял свой имидж.

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