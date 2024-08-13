Олімпійська головоломка — знайдіть на малюнку три медалі за 20 секунд

Бачите медалі? Малюнок: F Hinds

Олімпіада у Парижі вже закінчилася, але її відлуння будуть ще довго бентежити вболівальників спорту. Лише геніально спостережливі люди можуть швидко знайти на малюнку три олімпійські медалі, які заховані серед атлетів.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Медалі"

Експерти з ювелірних виробів компанії F Hinds створили цю своєчасну головоломку. Помітити всі три медалі за 20 секунд зможуть лише гравці з унікальною спостережливістю.

Будь-хто може помітити велосипедиста, бігуна та інших олімпійців, але вони лише відвертають увагу від пошуку нагород.

Потрібно знайти одну золоту, одну срібну та одну бронзову медалі.

"Враховуючи важливість медалей, важко визначити їхню справжню цінність. Поширена помилкова думка, що медалі виготовляються з чистого золота, срібла або бронзи. Насправді медалі позолочені, тобто мають залізну основу з золотим та срібним покриттям. Покриття на бронзових медалях є сумішшю сплаву міді, олова та цинку", — розповів експерт з ювелірних виробів F Hinds Джеремі Хайндс.

Він оцінив їхню грошову вартість у 12 770 доларів за золоту медаль, 6 385 доларів за срібну та 2 554 доларів за бронзову.

Вже знайшли усі медалі? Порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.