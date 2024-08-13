Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Драгоценные награды — найдите на рисунке три олимпийские медали за 20 секунд arrow

Драгоценные награды — найдите на рисунке три олимпийские медали за 20 секунд

13 августа 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Олимпийская головоломка — найдите на рисунке три медали за 20 секунд
Видите медали? Рисунок: F Hinds
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Олимпиада в Париже уже закончилась, но ее эхо будет еще долго будоражить болельщиков спорта. Только гениально наблюдательные люди могут быстро найти на рисунке три олимпийских медали, спрятанные среди атлетов.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Медали"

Драгоценные награды — найдите на рисунке три олимпийские медали за 20 секунд - фото 1

Эксперты по ювелирным изделиям компании F Hinds создали эту своевременную головоломку. Заметить все три медали за 20 секунд смогут только игроки с уникальной наблюдательностью.

Кто угодно может заметить велосипедиста, бегуна и других олимпийцев, но они лишь отвлекают от поиска наград.

Нужно найти одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

"Учитывая важность медалей, трудно определить их истинную ценность. Распространено заблуждение, что медали изготавливаются из чистого золота, серебра или бронзы. На самом деле медали позолочены, то есть имеют железную основу с золотым и серебряным покрытием. Покрытие на бронзовых медалях является смесью сплава меди, олова и цинка", — рассказал эксперт по ювелирным изделиям F Hinds Джереми Хайндс.

Он оценил их денежную стоимость в 12 770 долларов за золотую медаль, 6 385 долларов за серебряную и 2 554 долларов за бронзовую.

Уже нашли медали? Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ

Драгоценные награды — найдите на рисунке три олимпийские медали за 20 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки — здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк отказывает в кредите "єОселя" — кто не подпадает под критерии

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:44 Келли Осборн пошутила о своем весе на культовом телешоу

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

06:30 Обучение при бронировании — возможно ли это

06:10 Средняя пенсия в Украине выросла — сколько пенсионеры получат в августе

06:07 Не пришел в ТЦК за повесткой об уточнении данных — какое наказание грозит

06:01 Ощадбанк открывает клиентам договоры страхования — законны ли такие действия

05:37 Полярное сияние заметили ночью над Украиной — сеть заполонили кадры редкого явления

07:01 ПриватБанк отказывает в кредите "єОселя" — кто не подпадает под критерии

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:44 Келли Осборн пошутила о своем весе на культовом телешоу

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

06:30 Обучение при бронировании — возможно ли это

06:10 Средняя пенсия в Украине выросла — сколько пенсионеры получат в августе

06:07 Не пришел в ТЦК за повесткой об уточнении данных — какое наказание грозит

06:01 Ощадбанк открывает клиентам договоры страхования — законны ли такие действия

05:37 Полярное сияние заметили ночью над Украиной — сеть заполонили кадры редкого явления

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Text

11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы