Олимпийская головоломка — найдите на рисунке три медали за 20 секунд

Видите медали? Рисунок: F Hinds

Олимпиада в Париже уже закончилась, но ее эхо будет еще долго будоражить болельщиков спорта. Только гениально наблюдательные люди могут быстро найти на рисунке три олимпийских медали, спрятанные среди атлетов.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Медали"

Эксперты по ювелирным изделиям компании F Hinds создали эту своевременную головоломку. Заметить все три медали за 20 секунд смогут только игроки с уникальной наблюдательностью.

Кто угодно может заметить велосипедиста, бегуна и других олимпийцев, но они лишь отвлекают от поиска наград.

Нужно найти одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

"Учитывая важность медалей, трудно определить их истинную ценность. Распространено заблуждение, что медали изготавливаются из чистого золота, серебра или бронзы. На самом деле медали позолочены, то есть имеют железную основу с золотым и серебряным покрытием. Покрытие на бронзовых медалях является смесью сплава меди, олова и цинка", — рассказал эксперт по ювелирным изделиям F Hinds Джереми Хайндс.

Он оценил их денежную стоимость в 12 770 долларов за золотую медаль, 6 385 долларов за серебряную и 2 554 долларов за бронзовую.

Уже нашли медали? Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ

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