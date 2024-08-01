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Олимпийская головоломка — найдите виды спорта, которых нет на соревнованиях в Париже

1 августа 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Назовите за 20 секунд отсутствующие на Олимпиаде 2024 виды спорта — головоломка
Кто лишний? Рисунок: Jackpot City
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Предлагаем любителям спорта проверить свои знания об Олимпиаде-2024 с помощью головоломки, вдохновленной большими играми. Назовите за 20 секунд дисциплины, не представленные на соревнованиях в Париже.

Задание предложила The Sun.

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Олимпийская головоломка - найдите виды спорта, которых нет на соревнованиях в Париже - фото 1

Можете ли вы определить четыре вида спорта, которые не представлены на Олимпийских играх 2024 года?

Британская компания Jackpot City, чтобы отметить начало Олимпийских игр в Париже, создала эту головоломку.

Все ожидают, что спортсмены будут соревноваться в легкой атлетике, плавании и гимнастике.

Поскольку соревнования проходят в 32 видах спорта, игры этого года обещают быть самыми увлекательными. Некоторые дисциплины являются новыми или относительно новыми для Олимпиады.

Держите подсказку — для одного из видов спорта нужна команда из 10 игроков. Еще в одну, которой не будет на Олимпийских играх, обычно играют в пабах.

Нашли четыре дисциплины, которых нет на играх в Париже?

Прокрутите вниз, чтобы проверить, были ли вы правы.

Правильный ответ

Олимпийская головоломка - найдите виды спорта, которых нет на соревнованиях в Париже - фото 2

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