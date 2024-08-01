Назовите за 20 секунд отсутствующие на Олимпиаде 2024 виды спорта — головоломка

Олимпийская головоломка — найдите виды спорта, которых нет на соревнованиях в Париже
Предлагаем любителям спорта проверить свои знания об Олимпиаде-2024 с помощью головоломки, вдохновленной большими играми. Назовите за 20 секунд дисциплины, не представленные на соревнованиях в Париже.
Задание предложила The Sun.
Головоломка "Виды спорта"
Можете ли вы определить четыре вида спорта, которые не представлены на Олимпийских играх 2024 года?
Британская компания Jackpot City, чтобы отметить начало Олимпийских игр в Париже, создала эту головоломку.
Все ожидают, что спортсмены будут соревноваться в легкой атлетике, плавании и гимнастике.
Поскольку соревнования проходят в 32 видах спорта, игры этого года обещают быть самыми увлекательными. Некоторые дисциплины являются новыми или относительно новыми для Олимпиады.
Держите подсказку — для одного из видов спорта нужна команда из 10 игроков. Еще в одну, которой не будет на Олимпийских играх, обычно играют в пабах.
Нашли четыре дисциплины, которых нет на играх в Париже?
Прокрутите вниз, чтобы проверить, были ли вы правы.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали решить причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.
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