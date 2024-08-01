Назвіть за 20 секунд види спорту, які відсутні на Олімпіаді 2024 — головоломка

Олімпійська головоломка — знайдіть види спорту, яких немає на змаганнях в Парижі
Пропонуємо любителям спорту перевірити свої знання про Олімпіаду-2024 за допомогою головоломки, натхненної великими іграми. Назвіть за 20 секунд дисципліни, які не представлені на змаганнях в Парижі.
Задання запропонувала The Sun.
Головоломка "Види спорту"
Чи можете визначити чотири види спорту, які не представлені на Олімпійських іграх 2024 року?
Британська компанія Jackpot City, щоб відсвяткувати початок Олімпійських ігор у Парижі, створила цю головоломку.
Усі очікують, що спортсмени змагатимуться в легкій атлетиці, плаванні та гімнастиці.
Позаяк змагання відбуваються у 32 видах спорту, цьогорічні ігри обіцяють бути найзахопливішими. Деякі дисципліни є новими або відносно новими для Олімпіади.
Тримайте підказку — для одного з видів спорту потрібна команда з 10 гравців. Ще в одну, якої не буде на цьогорічних Олімпійських іграх, зазвичай грають у пабах.
Знайшли чотири дисципліни, яких немає на іграх в Парижі?
Прокрутіть вниз, щоб перевірити, чи ви мали рацію.
Правильна відповідь
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