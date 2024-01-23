Винник вивіз мільйони євро до Європи — EL Кравчук розкрив цікаві подробиці

EL Кравчук розкрив цікаві подробиці про минуле Олега Винника
Відомий український виконавець, актор і телеведучий EL Кравчук відверто розповів про співака Олега Винника. Артист розкрив невідомі деталі про свого колегу, який на початку війни в Україні виїхав до Німеччини, зокрема, він пригадав його політичні амбіції декілька років тому.
Свій коментар EL Кравчук дав під час інтерв’ю Telegraf.
EL Кравчук про Олега Винника
Український співак вважає, що Олег Винник завжди не сильно цікавився своєю країною. За словами EL Кравчука, до того, як артист з’явився в Києві, він протягом багатьох років працював у Німеччині, співаючи у різних театрах.
Виявляється, український артист після завершення виборів президента в 2019 році вивіз до Європи декілька мільйонів євро. EL Кравчук стверджує, що там ніхто з артистів не виграв, але гроші їм заплатили.
"Очевидно, він повернеться до цього, коли раніше виступав на німецькій сцені. І житиме, як жив до того, як вирішив пару років в Києві попрацювати і пару мільйонів євро вивезти в Європу після виборів. І все. Буде цікаво, коли дізнаються, скільки він заробив на цих виборах, де всі програли. Ніхто там не виграв, але гроші заплатили", — розповідає EL Кравчук.
Політична діяльність Олега Винника в 2019 році
Після того, як Володимир Зеленський переміг на виборах президента в 2019 році, до списків політичних партій та на мажоритарні округи почали масово потрапляти зірки шоу-бізнесу. Зокрема, туди мігрував український співак і улюбленець жінок Олег Винник.
У той час артист заявив, що підтримує Аграрну партію України на чолі з ректором Університету культури і мистецтв Києва Михайлом Поплавським. Тоді вони разом відправилися в агітаційні тури Україною.
"Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим ... Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не виїжджала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським", — стверджував тоді Олег Винник.
Олег Винник під час війни в Україні
Через декілька років після цих слів український співак змінив свою думку і виїхав до Німеччини на початку війни. З того часу про нього майже нічого не відомо, а не так давно він дав єдине інтерв’ю з-за кордону, в якому розповів про свій виїзд з України.
"Я — людина, яка відповідає за свої слова і свої вчинки. Виїхав 26 числа. І вивозив з собою дуже багато людей. Я — громадянин України, резидент Німеччини, проживаю тут 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, бо внутрішній в мене забрали ще на початку 2000-х, коли ставав на облік в українському посольстві", — розповів тоді Олег Винник.
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