Винник вивіз мільйони євро до Європи — EL Кравчук розкрив цікаві подробиці

Співак EL Кравчук на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український виконавець, актор і телеведучий EL Кравчук відверто розповів про співака Олега Винника. Артист розкрив невідомі деталі про свого колегу, який на початку війни в Україні виїхав до Німеччини, зокрема, він пригадав його політичні амбіції декілька років тому.

Свій коментар EL Кравчук дав під час інтерв’ю Telegraf.

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EL Кравчук про Олега Винника

Український співак вважає, що Олег Винник завжди не сильно цікавився своєю країною. За словами EL Кравчука, до того, як артист з’явився в Києві, він протягом багатьох років працював у Німеччині, співаючи у різних театрах.

Виявляється, український артист після завершення виборів президента в 2019 році вивіз до Європи декілька мільйонів євро. EL Кравчук стверджує, що там ніхто з артистів не виграв, але гроші їм заплатили.

Співак EL Кравчук у своєму кліпі на пісню "Додому". Фото: скриншот з YouTube

"Очевидно, він повернеться до цього, коли раніше виступав на німецькій сцені. І житиме, як жив до того, як вирішив пару років в Києві попрацювати і пару мільйонів євро вивезти в Європу після виборів. І все. Буде цікаво, коли дізнаються, скільки він заробив на цих виборах, де всі програли. Ніхто там не виграв, але гроші заплатили", — розповідає EL Кравчук.

Політична діяльність Олега Винника в 2019 році

Після того, як Володимир Зеленський переміг на виборах президента в 2019 році, до списків політичних партій та на мажоритарні округи почали масово потрапляти зірки шоу-бізнесу. Зокрема, туди мігрував український співак і улюбленець жінок Олег Винник.

У той час артист заявив, що підтримує Аграрну партію України на чолі з ректором Університету культури і мистецтв Києва Михайлом Поплавським. Тоді вони разом відправилися в агітаційні тури Україною.

Олег Винник і Михайло Поплавський на інтерв'ю за лаштунками "Української пісні року". Фото: скриншот з YouTube

"Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим ... Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не виїжджала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським", — стверджував тоді Олег Винник.

Олег Винник під час війни в Україні

Через декілька років після цих слів український співак змінив свою думку і виїхав до Німеччини на початку війни. З того часу про нього майже нічого не відомо, а не так давно він дав єдине інтерв’ю з-за кордону, в якому розповів про свій виїзд з України.

"Я — людина, яка відповідає за свої слова і свої вчинки. Виїхав 26 числа. І вивозив з собою дуже багато людей. Я — громадянин України, резидент Німеччини, проживаю тут 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, бо внутрішній в мене забрали ще на початку 2000-х, коли ставав на облік в українському посольстві", — розповів тоді Олег Винник.

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