Винник вывез миллионы евро в Европу — EL Кравчук раскрыл интересные подробности

EL Кравчук раскрыл интересные подробности о прошлом Олега Винника
Известный украинский исполнитель, актер и телеведущий EL Кравчук откровенно рассказал о певце Олеге Виннике. Артист раскрыл неизвестные детали о своем коллеге, который в начале войны в Украине выехал в Германию, в частности, он вспомнил его политические амбиции несколько лет назад.
Свой комментарий EL Кравчук дал во время интервью Telegraf.
EL Кравчук об Олеге Виннике
Украинский певец считает, что Олег Винник всегда не сильно интересовался своей страной. По словам EL Кравчука, до того, как артист появился в Киеве, он в течение многих лет работал в Германии — пел в разных театрах.
Оказывается, украинский артист после завершения выборов президента в 2019 году вывез в Европу несколько миллионов евро. EL Кравчук утверждает, что там из артистов никто не выиграл, но деньги им заплатили.
"Очевидно, он вернется к этому, когда раньше выступал на немецкой сцене. И будет жить, как жил до того, как решил пару лет в Киеве поработать и пару миллионов евро вывезти в Европу после выборов. И все. Будет интересно, когда узнают, сколько он заработал на этих выборах, где все проиграли. Никто там не выиграл, но деньги заплатили", — рассказывает EL Кравчук.
Политическая деятельность Олега Винника в 2019 году
После того, как Владимир Зеленский победил на выборах президента в 2019 году, в списки политических партий и мажоритарные округи начали массово попадать звезды шоу-бизнеса. В частности, туда мигрировал украинский певец и любимец женщин Олег Винник.
В то время артист заявил, что поддерживает Аграрную партию Украины во главе с ректором Университета культуры и искусств Киева Михаилом Поплавским. Тогда они вместе отправились в агитационные туры по Украине.
"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим... Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", — утверждал тогда Олег Винник.
Олег Винник во время войны в Украине
Через несколько лет после этих слов украинский певец изменил свое мнение и уехал в Германию в начале войны. С тех пор о нем почти ничего не известно, а недавно он дал единственное интервью из-за границы, в котором рассказал о своем выезде из Украины.
"Я — человек, отвечающий за свои слова и свои поступки. Выехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей. Я — гражданин Украины, резидент Германии, проживаю здесь 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда становился на учет в украинском посольстве", — рассказал тогда Олег Винник.
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