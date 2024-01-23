Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow EL Кравчук раскрыл интересные подробности о прошлом Олега Винника arrow

EL Кравчук раскрыл интересные подробности о прошлом Олега Винника

23 января 2024 17:01
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Винник вывез миллионы евро в Европу — EL Кравчук раскрыл интересные подробности
Певец EL Кравчук на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский исполнитель, актер и телеведущий EL Кравчук откровенно рассказал о певце Олеге Виннике. Артист раскрыл неизвестные детали о своем коллеге, который в начале войны в Украине выехал в Германию, в частности, он вспомнил его политические амбиции несколько лет назад.

Свой комментарий EL Кравчук дал во время интервью Telegraf.

Читайте также:

EL Кравчук об Олеге Виннике

Украинский певец считает, что Олег Винник всегда не сильно интересовался своей страной. По словам EL Кравчука, до того, как артист появился в Киеве, он в течение многих лет работал в Германии — пел в разных театрах.

Оказывается, украинский артист после завершения выборов президента в 2019 году вывез в Европу несколько миллионов евро. EL Кравчук утверждает, что там из артистов никто не выиграл, но деньги им заплатили.

EL Кравчук
Певец EL Кравчук в своем клипе на песню "Додому". Фото: скриншот с YouTube

"Очевидно, он вернется к этому, когда раньше выступал на немецкой сцене. И будет жить, как жил до того, как решил пару лет в Киеве поработать и пару миллионов евро вывезти в Европу после выборов. И все. Будет интересно, когда узнают, сколько он заработал на этих выборах, где все проиграли. Никто там не выиграл, но деньги заплатили", — рассказывает EL Кравчук.

Политическая деятельность Олега Винника в 2019 году

После того, как Владимир Зеленский победил на выборах президента в 2019 году, в списки политических партий и мажоритарные округи начали массово попадать звезды шоу-бизнеса. В частности, туда мигрировал украинский певец и любимец женщин Олег Винник.

В то время артист заявил, что поддерживает Аграрную партию Украины во главе с ректором Университета культуры и искусств Киева Михаилом Поплавским. Тогда они вместе отправились в агитационные туры по Украине.

Олег Винник и Михаил Поплавский
Олег Винник и Михаил Поплавский на интервью за кулисами "Украинской песни года". Фото: скриншот с YouTube

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим... Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", — утверждал тогда Олег Винник.

Олег Винник во время войны в Украине

Через несколько лет после этих слов украинский певец изменил свое мнение и уехал в Германию в начале войны. С тех пор о нем почти ничего не известно, а недавно он дал единственное интервью из-за границы, в котором рассказал о своем выезде из Украины.

"Я — человек, отвечающий за свои слова и свои поступки. Выехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей. Я — гражданин Украины, резидент Германии, проживаю здесь 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда становился на учет в украинском посольстве", — рассказал тогда Олег Винник.

Напомним, мы писали о том, что режиссер Олег Боднарчук объяснил, сможет ли Олег Винник реабилитироваться в глазах украинцев после войны.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали, как сегодня выглядит украинский певец Олег Винник.

Также мы сообщали о том, что певец Макс Барских высказался об Олеге Виннике.

Олег Винник
шоу-бизнес
украинские звезды
EL Кравчук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме