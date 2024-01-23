Винник вывез миллионы евро в Европу — EL Кравчук раскрыл интересные подробности

Певец EL Кравчук на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель, актер и телеведущий EL Кравчук откровенно рассказал о певце Олеге Виннике. Артист раскрыл неизвестные детали о своем коллеге, который в начале войны в Украине выехал в Германию, в частности, он вспомнил его политические амбиции несколько лет назад.

Свой комментарий EL Кравчук дал во время интервью Telegraf.

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EL Кравчук об Олеге Виннике

Украинский певец считает, что Олег Винник всегда не сильно интересовался своей страной. По словам EL Кравчука, до того, как артист появился в Киеве, он в течение многих лет работал в Германии — пел в разных театрах.

Оказывается, украинский артист после завершения выборов президента в 2019 году вывез в Европу несколько миллионов евро. EL Кравчук утверждает, что там из артистов никто не выиграл, но деньги им заплатили.

Певец EL Кравчук в своем клипе на песню "Додому". Фото: скриншот с YouTube

"Очевидно, он вернется к этому, когда раньше выступал на немецкой сцене. И будет жить, как жил до того, как решил пару лет в Киеве поработать и пару миллионов евро вывезти в Европу после выборов. И все. Будет интересно, когда узнают, сколько он заработал на этих выборах, где все проиграли. Никто там не выиграл, но деньги заплатили", — рассказывает EL Кравчук.

Политическая деятельность Олега Винника в 2019 году

После того, как Владимир Зеленский победил на выборах президента в 2019 году, в списки политических партий и мажоритарные округи начали массово попадать звезды шоу-бизнеса. В частности, туда мигрировал украинский певец и любимец женщин Олег Винник.

В то время артист заявил, что поддерживает Аграрную партию Украины во главе с ректором Университета культуры и искусств Киева Михаилом Поплавским. Тогда они вместе отправились в агитационные туры по Украине.

Олег Винник и Михаил Поплавский на интервью за кулисами "Украинской песни года". Фото: скриншот с YouTube

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим... Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", — утверждал тогда Олег Винник.

Олег Винник во время войны в Украине

Через несколько лет после этих слов украинский певец изменил свое мнение и уехал в Германию в начале войны. С тех пор о нем почти ничего не известно, а недавно он дал единственное интервью из-за границы, в котором рассказал о своем выезде из Украины.

"Я — человек, отвечающий за свои слова и свои поступки. Выехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей. Я — гражданин Украины, резидент Германии, проживаю здесь 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда становился на учет в украинском посольстве", — рассказал тогда Олег Винник.

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