Головна Life Фінал близько — хто може покинути "Холостяк" цього тижня

Фінал близько — хто може покинути "Холостяк" цього тижня

Дата публікації: 15 грудня 2025 16:50
Хто може покинути "Холостяк" за крок до фіналу — неочікувана кандидатка
Учасниці проєкту "Холостяк". Фото: кадр з відео

Проєкт "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі підходить до завершення. Всього два випуски відділяють глядачів від довгоочікуваного фіналу.

Новини.LIVE розповідають про те, хто може покинути проєкт за крок до його завершення.

Яка учасниця може покинути "Холостяк" у 10 випуску

Минулого тижня проєкт покинула Дар'я Романець, тож на знайомство з батьками Цимбалюка потраплять три дівчини: 

  • Ірина Пономаренко;
  • Анастасія Половинкіна;
  • Надін Головчук.

За численними прогнозами, покинути проєкт у 10 випуску може саме Надін. Користувачі соцмереж підозрюють, що на це вказують певні знаки. Зокрема, сам Цимбалюк жодного разу не поширив фото з побачень із цією учасницею. А от на світлини з Анастасією чи Іриною холостяк не був скупим. Після останнього випуску він поділився фото із побачення з Іриною, де вони вдвох садили дерево.

Хто може покинути проєкт Холостяк у 10 випуску
Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко на побаченні. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

Раніше ж Цимбалюк публікував фото із Настею. У 8 випуску в пари відбулося побачення в бібліотеці. Багато хто вважає, що саме там народилася їхня романтична історія.

Хто може покинути проєкт Холостяк у 10 випуску
Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна на побаченні. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

А от з Надін Цимбалюк досі не опублікував жодного фото. Це наштовхує на думку про те, що стосунки між парою таки не склалися. Можливо, саме у 10 випуску проєкту дівчина покине шоу.

До того ж головний холостяк країни поширив мем про стосунки з Надін та Іриною. На фото у жартівливій манері показано, як Цимбалюк тримає за руку Надін, однак його погляд спрямований на Ірину.

Хто може покинути проєкт Холостяк у 10 випуску
Мем, який поширив Тарас Цимбалюк. Фото: скриншот

Додамо, що багато хто вважає саме Ірину Пономаренко майбутньою переможницею 14 сезону проєкту "Холостяк". Дівчина сподобалася всім своєю простотою, ніжністю, наївністю і незвичним поглядом на життя. Однак, чи запало це так само в душу Цимбалюку, стане відомо згодом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто покинув проєкт у 9 випусту. Холостяк попрощався з однією із дівчат через скандальну заяву її батька.

Також ми розповідали про те, що колишні учасниці проєкту зняли гостросюжетний ролик. Вони закликали зупинити "холостяка".

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк шоу телеканал "СТБ" проєкт
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
