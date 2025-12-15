Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Финал близко — кто может покинуть "Холостяк" на этой неделе

Финал близко — кто может покинуть "Холостяк" на этой неделе

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:50
Кто может покинуть "Холостяк" за шаг до финала — неожиданная кандидатка
Участницы проекта "Холостяк". Фото: кадр из видео

Проект "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком в главной роли подходит к завершению. Всего два выпуска отделяют зрителей от долгожданного финала.

Новини.LIVE рассказывают о том, кто может покинуть проект за шаг до его завершения.

Реклама
Читайте также:

Какая участница может покинуть "Холостяк" в 10 выпуске

На прошлой неделе проект покинула Дарья Романец, поэтому на знакомство с родителями Цимбалюка попадут три девушки:

  • Ирина Пономаренко;
  • Анастасия Половинкина;
  • Надин Головчук.

По многочисленным прогнозам, покинуть проект в 10 выпуске может именно Надин. Пользователи соцсетей подозревают, что на это указывают определенные знаки. В частности, сам Цимбалюк ни разу не распространил фото со свиданий с этой участницей. А вот на фотографии с Анастасией или Ириной холостяк не был скупым. После последнего выпуска он поделился фото со свидания с Ириной, где они вдвоем сажали дерево.

Хто може покинути проєкт Холостяк у 10 випуску
Тарас Цимбалюк и Ирина Пономаренко на свидании. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

Ранее же Цимбалюк публиковал фото с Настей. В 8 выпуске у пары состоялось свидание в библиотеке. Многие считают, что именно там родилась их романтическая история.

Хто може покинути проєкт Холостяк у 10 випуску
Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина на свидании. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

А вот с Надин Цимбалюк до сих пор не опубликовал ни одного фото. Это наталкивает на мысль о том, что отношения между парой таки не сложились. Возможно, именно в 10 выпуске проекта девушка покинет шоу.

К тому же главный холостяк страны распространил мем об отношениях с Надин и Ириной. На фото в шутливой манере показано, как Цимбалюк держит за руку Надин, однако его взгляд направлен на Ирину.

Хто може покинути проєкт Холостяк у 10 випуску
Мем, который опубликовал Тарас Цимбалюк. Фото: скриншот

Добавим, что многие считают именно Ирину Пономаренко будущей победительницей 14 сезона проекта "Холостяк". Девушка понравилась всем своей простотой, нежностью, наивностью и необычным взглядом на жизнь. Однако, запало ли это так же в душу Цымбалюку, станет известно со временем.

Напомним, ранее мы писали о том, кто покинул проект в 9 выпуске. Холостяк попрощался с одной из девушек из-за скандального заявления ее отца.

Также мы рассказывали о том, что бывшие участницы проекта сняли остросюжетный ролик. Они призвали остановить "холостяка".

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк шоу телеканал "СТБ" проект
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации