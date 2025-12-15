Кто может покинуть "Холостяк" за шаг до финала — неожиданная кандидатка

Участницы проекта "Холостяк". Фото: кадр из видео

Проект "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком в главной роли подходит к завершению. Всего два выпуска отделяют зрителей от долгожданного финала.

Новини.LIVE рассказывают о том, кто может покинуть проект за шаг до его завершения.

Какая участница может покинуть "Холостяк" в 10 выпуске

На прошлой неделе проект покинула Дарья Романец, поэтому на знакомство с родителями Цимбалюка попадут три девушки:

Ирина Пономаренко;

Анастасия Половинкина;

Надин Головчук.

По многочисленным прогнозам, покинуть проект в 10 выпуске может именно Надин. Пользователи соцсетей подозревают, что на это указывают определенные знаки. В частности, сам Цимбалюк ни разу не распространил фото со свиданий с этой участницей. А вот на фотографии с Анастасией или Ириной холостяк не был скупым. После последнего выпуска он поделился фото со свидания с Ириной, где они вдвоем сажали дерево.

Тарас Цимбалюк и Ирина Пономаренко на свидании. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

Ранее же Цимбалюк публиковал фото с Настей. В 8 выпуске у пары состоялось свидание в библиотеке. Многие считают, что именно там родилась их романтическая история.

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина на свидании. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

А вот с Надин Цимбалюк до сих пор не опубликовал ни одного фото. Это наталкивает на мысль о том, что отношения между парой таки не сложились. Возможно, именно в 10 выпуске проекта девушка покинет шоу.

К тому же главный холостяк страны распространил мем об отношениях с Надин и Ириной. На фото в шутливой манере показано, как Цимбалюк держит за руку Надин, однако его взгляд направлен на Ирину.

Мем, который опубликовал Тарас Цимбалюк. Фото: скриншот

Добавим, что многие считают именно Ирину Пономаренко будущей победительницей 14 сезона проекта "Холостяк". Девушка понравилась всем своей простотой, нежностью, наивностью и необычным взглядом на жизнь. Однако, запало ли это так же в душу Цымбалюку, станет известно со временем.

