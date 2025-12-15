Кто может покинуть "Холостяк" за шаг до финала — неожиданная кандидатка

Финал близко — кто может покинуть "Холостяк" на этой неделе
Проект "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком в главной роли подходит к завершению. Всего два выпуска отделяют зрителей от долгожданного финала.
Новини.LIVE рассказывают о том, кто может покинуть проект за шаг до его завершения.
Какая участница может покинуть "Холостяк" в 10 выпуске
На прошлой неделе проект покинула Дарья Романец, поэтому на знакомство с родителями Цимбалюка попадут три девушки:
- Ирина Пономаренко;
- Анастасия Половинкина;
- Надин Головчук.
По многочисленным прогнозам, покинуть проект в 10 выпуске может именно Надин. Пользователи соцсетей подозревают, что на это указывают определенные знаки. В частности, сам Цимбалюк ни разу не распространил фото со свиданий с этой участницей. А вот на фотографии с Анастасией или Ириной холостяк не был скупым. После последнего выпуска он поделился фото со свидания с Ириной, где они вдвоем сажали дерево.
Ранее же Цимбалюк публиковал фото с Настей. В 8 выпуске у пары состоялось свидание в библиотеке. Многие считают, что именно там родилась их романтическая история.
А вот с Надин Цимбалюк до сих пор не опубликовал ни одного фото. Это наталкивает на мысль о том, что отношения между парой таки не сложились. Возможно, именно в 10 выпуске проекта девушка покинет шоу.
К тому же главный холостяк страны распространил мем об отношениях с Надин и Ириной. На фото в шутливой манере показано, как Цимбалюк держит за руку Надин, однако его взгляд направлен на Ирину.
Добавим, что многие считают именно Ирину Пономаренко будущей победительницей 14 сезона проекта "Холостяк". Девушка понравилась всем своей простотой, нежностью, наивностью и необычным взглядом на жизнь. Однако, запало ли это так же в душу Цымбалюку, станет известно со временем.
