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Головоломку розгадують лише 1% — знайдіть маленького кролика на великій галявині

11 вересня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Розв'яжуть лише одиниці — знайдіть маленького кролика на великій галявині
Де кролик? Фото: The U.S. Sun
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Здавалося б звичайне фото хлопчика, який сидить на траві поруч з будинком. Але ви продемонструєте відмінну спостережливість, якщо знайдете на зображенні кролика за 30 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Головоломку розгадують лише 1% — знайдіть маленького кролика на великій галявині - фото 1

Кролики відомі своєю швидкістю та здатністю легко зливатися з навколишнім середовищем.

Однак не засмучуйтеся, якщо пошуки займуть трохи більше часу — це важке завдання!

Знайшли кролика?

Якщо ні, не хвилюйтеся!

Не звертайте увагу на будинок. Замість цього зосередьтесь на центрі фотографії.

Кролик ніби з'являється десь біля хлопчика.

Правильна відповідь

Головоломку розгадують лише 1% — знайдіть маленького кролика на великій галявині - фото 2

Трохи збільшимо зображення. Вже бачите кролика?


Головоломку розгадують лише 1% — знайдіть маленького кролика на великій галявині - фото 3

А якщо прибрати хлопчика з фотографії?


Головоломку розгадують лише 1% — знайдіть маленького кролика на великій галявині - фото 4

Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.

оптична ілюзія тест головоломка тест на уважність загадки

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