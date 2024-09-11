Розв'яжуть лише одиниці — знайдіть маленького кролика на великій галявині

Де кролик? Фото: The U.S. Sun

Здавалося б звичайне фото хлопчика, який сидить на траві поруч з будинком. Але ви продемонструєте відмінну спостережливість, якщо знайдете на зображенні кролика за 30 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Кролики відомі своєю швидкістю та здатністю легко зливатися з навколишнім середовищем.

Однак не засмучуйтеся, якщо пошуки займуть трохи більше часу — це важке завдання!

Знайшли кролика?

Якщо ні, не хвилюйтеся!

Не звертайте увагу на будинок. Замість цього зосередьтесь на центрі фотографії.

Кролик ніби з'являється десь біля хлопчика.

Правильна відповідь

Трохи збільшимо зображення. Вже бачите кролика?





А якщо прибрати хлопчика з фотографії?





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