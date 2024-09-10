Оптична ілюзія — знайдіть кролика, який ховається від мисливця та його собаки

На полюванні — знайдіть кролика, який ховається від мисливця та його собаки
10 вересня 2024 06:00
Де кролик? Малюнок: Bright Side
Мисливці пропустили кролика, який ховається на видному місці. Чи зможете ви знайти його лише за 10 секунд.
Завдання запропонувала The Sun.
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Оптична головоломка "Кролик"
Користь головоломок та оптичних ілюзій
- Вони не тільки розважають, але й проливають світло на те, як мозок інтерпретує візуальні дані.
- Регулярно тренуючи мозок, ви покращуєте здатність зосереджуватися та досліджувати деталі.
- Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, бачать значні покращення у своїх навичках розв'язання проблем, концентрації уваги.
- Поліпшення концентрації уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.
- Оптичні ілюзії можуть покращити зір.
Вже знайшли кролика? Порівняйте своє рішення з правильним.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет. Також давали сірникову головоломку, очевидне розв'язання якої бачить лише один з десяти.
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