Оптична ілюзія — знайдіть кролика, який ховається від мисливця та його собаки

Де кролик? Малюнок: Bright Side

Мисливці пропустили кролика, який ховається на видному місці. Чи зможете ви знайти його лише за 10 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Кролик"

Користь головоломок та оптичних ілюзій

Вони не тільки розважають, але й проливають світло на те, як мозок інтерпретує візуальні дані.

Регулярно тренуючи мозок, ви покращуєте здатність зосереджуватися та досліджувати деталі.

Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, бачать значні покращення у своїх навичках розв'язання проблем, концентрації уваги.

Поліпшення концентрації уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.

Оптичні ілюзії можуть покращити зір.

Вже знайшли кролика? Порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет. Також давали сірникову головоломку, очевидне розв'язання якої бачить лише один з десяти.