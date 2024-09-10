Оптическая иллюзия — найдите кролика, скрывающегося от охотника и его собаки

Где кролик? Рисунок: Bright Side

Охотники пропустили скрывающегося на видном месте кролика. Сможете ли вы найти его всего за 10 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Польза головоломок и оптических иллюзий

Они не только развлекают, но и проливают свет на то, как мозг интерпретирует визуальные данные.

Регулярно тренируя мозг, вы улучшаете способность сосредотачиваться и исследовать детали.

Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя с помощью оптических иллюзий и головоломок, видят значительные улучшения в своих навыках решения проблем, концентрации внимания.

Улучшение концентрации внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.

Оптические иллюзии могут улучшить зрение.

Уже нашли кролика? Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.