Решат лишь единицы — найдите маленького кролика на большой лужайке

Головоломку разгадывают всего 1% — найдите маленького кролика на большой лужайке
Казалось бы обычное фото мальчика, сидящего на траве рядом с домом. Но вы продемонстрируете отличную наблюдательность, если найдете на изображении кролика за 30 секунд.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Кролик"
Кролики известны своей быстротой и способностью легко сливаться с окружающей средой.
Однако не огорчайтесь, если поиски займут чуть больше времени — это трудная задача!
Нашли кролика?
Если нет, не беспокойтесь!
Не обращайте внимания на дом. Вместо этого сосредоточьтесь на центре фотографии.
Кролик будто появляется где-то рядом с мальчиком.
Правильный ответ
Немного увеличим изображение. Уже видите кролика?
А если убрать мальчика с фотографии?
Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.
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