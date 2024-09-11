Решат лишь единицы — найдите маленького кролика на большой лужайке

Где кролик? Фото: The US Sun

Казалось бы обычное фото мальчика, сидящего на траве рядом с домом. Но вы продемонстрируете отличную наблюдательность, если найдете на изображении кролика за 30 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Кролики известны своей быстротой и способностью легко сливаться с окружающей средой.

Однако не огорчайтесь, если поиски займут чуть больше времени — это трудная задача!

Нашли кролика?

Если нет, не беспокойтесь!

Не обращайте внимания на дом. Вместо этого сосредоточьтесь на центре фотографии.

Кролик будто появляется где-то рядом с мальчиком.

Правильный ответ

Немного увеличим изображение. Уже видите кролика?





А если убрать мальчика с фотографии?





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