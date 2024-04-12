Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Діви можуть отруїтися, Раки ризикують стати жертвами

Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Pinterest

Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2024 року, каже, що Овнам варто провести день у компанії найближчих людей, а Терезам — не втручатися в інтриги. 12 квітня — 5 місячна доба, коли потрібно звернути особливу увагу на раціон харчування. Місяць у знаку Близнюки, тому краще не займатися справами, які потребують багато уваги.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку в цю п’ятницю.

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Овен

Сьогоднішній день краще провести в колі друзів або рідних людей, щоб розслабитися. Недарма ж сьогодні п’ятниця!

Телець

Сьогодні будьте особливо обережними з витратами, адже можна легко витратити гроші і навіть не помітити цього.

Близнюки

У цей день звертайте особливу увагу на знаки від Всесвіту, які вам потрібно добре проаналізувати. Скоріш за все, ці знаки можуть відповісти на ваші запитання, які ви не можете вирішити останнім часом.

Рак

Астрологи не радять розповідати чужим людям те, що вони можуть використати проти вас. Особливо не варто розповідати про те, чого ви боїтеся, адже люди, яким ви не подобаєтеся, можуть втілити ці страхи у життя.

Лев

Якщо ви сьогодні потрапите у неприємну ситуацію, проаналізуйте, через що це могло трапитися. Зробіть висновки, щоб більше ніколи не робити таких помилок.

Діва

Сьогодні необхідно особливо стежити за якістю і свіжістю продуктів харчування. У цей день ви можете отруїтися, що виведе вас з ладу на якийсь час.

Терези

Сьогодні краще не втручатися в інтриги, про які думають ваші співробітники. Займіться сьогодні виключно своїми робочими обов’язками.

Скорпіон

Хтось з рідних людей може сьогодні вас розкритикувати, проте, астрологи радять не вестися на це. Намагайтеся підійти до цієї критики з розумного боку і подумати над тим, як краще виправити ситуацію.

Стрілець

Краще не питайте ні в кого пораду, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Справа в тому, що навіть найрідніші люди можуть припускатися помилки.

Козеріг

Не спішіть брати на себе роботу інших людей, а спочатку зробіть свою. Тільки після цього, якщо у вас ще залишаться сили, допоможіть якомусь співробітнику.

Водолій

Астрологи категорично не радять не тільки говорити погані слова на адресу інших, а й мати негативні думки.

Риби

Це сприятливий день для перебування в колі друзів, причому, вам вони потрібні більше, ніж ви їм. Поспілкуйтеся з ними, щоб відволіктися і розважитися.

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