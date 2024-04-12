Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Девы могут отравиться, Раки рискуют стать жертвами

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest

Гороскоп сегодня, 12 апреля 2024 года, говорит, что Овнам стоит провести день в компании самых близких людей, а Весам — не вмешиваться в интриги. 12 апреля — 5 лунные сутки, когда нужно обратить особое внимание на рацион питания. Луна в знаке Близнецы, поэтому лучше не заниматься делами, требующими много внимания.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту пятницу.

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Овен

Сегодняшний день лучше провести в кругу друзей или родных людей, чтобы расслабиться. Не зря же сегодня пятница!

Телец

Сегодня будьте особенно осторожны с расходами, ведь можно легко потратить деньги и даже не заметить этого.

Близнецы

В этот день обращайте особое внимание на знаки от Вселенной, которые вам нужно хорошо проанализировать. Скорее всего, эти знаки могут ответить на ваши вопросы, которые вы не можете решить в последнее время.

Рак

Астрологи не советуют рассказывать чужим людям то, что они могут использовать против вас. Особенно не стоит рассказывать о том, чего вы боитесь, ведь люди, которым вы не нравитесь, могут воплотить эти страхи в жизнь.

Лев

Если вы сегодня попадете в неприятную ситуацию, проанализируйте, почему это могло случиться. Сделайте выводы, чтобы больше никогда не совершать таких ошибок.

Дева

Сегодня необходимо особенно следить за качеством и свежестью продуктов питания. В этот день вы можете отравиться, что выведет вас из строя на время.

Весы

Сегодня лучше не вмешиваться в интриги, о которых думают ваши сотрудники. Займитесь сегодня исключительно своими рабочими обязанностями.

Скорпион

Кто-то из родных людей может сегодня вас раскритиковать, однако, астрологи советуют не вестись на это. Старайтесь подойти к этой критике с разумной стороны и подумать о том, как лучше исправить ситуацию.

Стрелец

Лучше не спрашивайте ни у кого совета, как решить ту или иную ситуацию. Дело в том, что даже самые родные люди могут допускать ошибку.

Козерог

Не торопитесь брать на себя работу других людей, а сначала сделайте свою. Только после этого, если у вас еще останутся силы, помогите какому-нибудь сотруднику.

Водолей

Астрологи категорически не советуют не только говорить плохие слова в адрес других, но и иметь негативные мысли.

Рыбы

Это благоприятный день для пребывания в кругу друзей, причем, вам они нужны больше, чем вы им. Пообщайтесь с ними, чтобы отвлечься и развлечься.

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