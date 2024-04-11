Які знаки Зодіаку підходять Овнам — гороскоп сумісності

Закохана пара, яка танцює на камеру. Фото: Freepik

Представники знаку Зодіаку Овен — це досить пристрасні, сильні та впевнені в собі люди, які своїм прикладом можуть надихати інших. Щоб ці люди були щасливими в особистому житті, варто знати, з якими знаками в них висока сумісність.

Новини.LIVE розповідає, які знаки підходять Овнам.

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Якщо представники Овну бачать когось, хто їх чіпляє, вони часто закохуються з першого погляду, немов ті підлітки. До того ж, щоразу вони вважають, що будуть з цією людиною до кінця життя. Але важливо знати, з ким точно вийде міцний союз.

З ким в Овнів вийде щасливий союз

Овен і Лев

Люди під знаком Овну точно будуть щасливими з представниками Лева, адже коли вони разом — це немов вогонь, який палає. Попри те, що між представниками цих двох зодіакальних знаків можуть виникати певні непорозуміння, їхні стосунки є досить сприятливими і стабільними.

Левів дуже манить пристрасть Овнів, а Овнам подобається гра полум’я Левів. Проте, головним у стосунках буде, все ж таки, Лев, адже він вважається сильнішим. Більш того, представники Овну навіть погодяться слухатися людей під знаком Лев, а ті, в свою чергу, змиряться з безцеремонністю Овнів.

Саме тому представники Овна і Лева є дуже сумісними у коханні.

Символи знаків Зодіаку Овен і Лев. Фото: колаж Новини.LIVE

Овен і Водолій

Дуже рідко можна зустріти союз Овна і Водолія, проте, не дивлячись на це, він є досить міцним. Представники Водолія народжені під стихією повітря, яке роздмухує іскру, роблячи з неї велике полум’я. Люди під знаком Овну захоплюються самобутністю Водоліїв, а ось вони в захваті від чесності Овну, тільки якщо він не буде егоїстом.

Люди під знаком Водолія не хочуть когось в чомусь обмежувати, через що може постраждати їхня свобода.

Символи знаків Зодіаку Овен і Водолій. Фото: колаж Новини.LIVE

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