Гороскоп на ретроградний Меркурій для всіх знаків Зодіаку — кому пощастить

Щасливий чоловік з великою купою грошей. Фото: USA Today

Ретроградний Меркурій — це доволі важкий і навіть дивний період, який дуже впливає на життя людей, тому важливо бути обережними. Проте, представникам деяких знаків Зодіаку, навпаки, пощастить у фінансовому плані в цей час.

Новини.LIVE розповідає, кому пощастить з грошима під час ретроградного Меркурія.

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Скорпіон

Для представників цього зодіакального знаку ретроградний Меркурій буде дуже успішним у фінансовому плані. Астрологи кажуть, що зовсім скоро люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, матимуть можливість отримати додатковий прибуток.

Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Близнюки

Людям, народженим під цим зодіакальним знаком, пощастить піднятися кар’єрними сходами. До того ж, керівництво на роботі перегляне заробітну плату. Крім того, цього тижня представникам Близнюків вдасться заробити трохи грошей не тільки на основному місці роботи.

Символ знаку Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

У період ретроградного Меркурія астрологи обіцяють представникам цього знаку Зодіаку неймовірний успіх, який стосується не тільки фінансів. У людей, народжених під цим знаком Зодіаку, у цей період почнеться біла смуга в житті. Через це життя Дів до 25 квітня зміниться на краще.

Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Ретроградний Меркурій — поради і заборони

Що варто робити під час ретроградного Меркурія

Під час ретроградного Меркурія зірки радять перебирати гардероб і позбавлятися старих речей, а також поганих звичок. До того ж, варто говорити про проблеми в стосунках і прощатися з поганими людьми з оточення. Також астрологи радять робити генеральне прибирання вдома.

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія

У період з першого до 25 квітня категорично не можна переїздити до нового будинку, вирушати у подорож і відрядження, а також купувати нові гаджети або побутову техніку. Також забороняється шлюб і нові стосунки. До того ж, не можна звільнятися зі старої роботи і починати працювати на новій.

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