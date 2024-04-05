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Місячний календар на тиждень 8-14 квітня 2024 року

5 квітня 2024 20:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар та сприятливі дні на тиждень з 8 до 14 квітня 2024 року — фази Місяця
Чоловік, який пише в блокноті. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На початку квітня 2024 року супутник нашої планети наблизиться до Землі на максимальну дистанцію, через що настане супермісяць, а наприкінці місяця відбудеться перше в цьому році сонячне затемнення. Варто знати, як ці події вплинуть на наше життя.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем.

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Місячний календар на тиждень

  • 8 квітня — 29 місячна доба

Місяць у знаку Овен. Фаза Місяця — Новий Місяць. Доволі несприятливий день, адже є ризик загострення хронічних захворювань, травм і депресії.

  • 9 квітня — 2 місячна доба

Місяць у знаку Овен. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. Сприятливий день для дієт і фізичних вправ. Будь-які починання в цей період отримають додаткову енергію. 

  • 10 квітня — 3 місячна дома

Місяць у знаку Телець. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. День ризику загострення конфліктів між близькими людьми.

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Місячний календар на квітень 2024 року. Фото: Freepik
  • 11 квітня — 4 місячна доба

Місяць у знаку Телець. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. Сприятливий день для активних контактів і торговельних операцій.

  • 12 квітня — 5 місячна доба

Місяць у знаку Близнюки. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. День, коли потрібно звернути особливу увагу на раціон харчування. 

  • 13 квітня — 6 місячна доба

Місяць у знаку Близнюки. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. Сприятливий день для романтичного спілкування з представниками протилежної статі. 

  • 14 квітня — 7 місячна доба

Місяць у знаку Раку. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. Доволі плідний день для ділової активності, але за умови високої організованості та відповідальності. Ідеї, які виникнуть напередодні, отримають серйозну підтримку з боку близьких людей. 

Нагадаємо, ми писали про місячний календар для зміни кольору волосся у квітні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про місячний календар для стрижок на квітень 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які дні в квітні 2024 року будуть найуспішнішими. 

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