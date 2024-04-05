Місячний календар та сприятливі дні на тиждень з 8 до 14 квітня 2024 року — фази Місяця

Місячний календар на тиждень 8-14 квітня 2024 року
На початку квітня 2024 року супутник нашої планети наблизиться до Землі на максимальну дистанцію, через що настане супермісяць, а наприкінці місяця відбудеться перше в цьому році сонячне затемнення. Варто знати, як ці події вплинуть на наше життя.
Новини.LIVE ділиться місячним календарем.
Місячний календар на тиждень
- 8 квітня — 29 місячна доба
Місяць у знаку Овен. Фаза Місяця — Новий Місяць. Доволі несприятливий день, адже є ризик загострення хронічних захворювань, травм і депресії.
- 9 квітня — 2 місячна доба
Місяць у знаку Овен. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. Сприятливий день для дієт і фізичних вправ. Будь-які починання в цей період отримають додаткову енергію.
- 10 квітня — 3 місячна дома
Місяць у знаку Телець. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. День ризику загострення конфліктів між близькими людьми.
- 11 квітня — 4 місячна доба
Місяць у знаку Телець. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. Сприятливий день для активних контактів і торговельних операцій.
- 12 квітня — 5 місячна доба
Місяць у знаку Близнюки. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. День, коли потрібно звернути особливу увагу на раціон харчування.
- 13 квітня — 6 місячна доба
Місяць у знаку Близнюки. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. Сприятливий день для романтичного спілкування з представниками протилежної статі.
- 14 квітня — 7 місячна доба
Місяць у знаку Раку. Фаза Місяця — Зростаючий Місяць. Доволі плідний день для ділової активності, але за умови високої організованості та відповідальності. Ідеї, які виникнуть напередодні, отримають серйозну підтримку з боку близьких людей.
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