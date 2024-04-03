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Місячний календар фарбування волосся на квітень 2024 — які дні принесуть красу

3 квітня 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар фарбування волосся на квітень 2024 — вдалі та невдалі дні
Дівчина фарбує волосся у салоні. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Саме навесні виникає бажання оновити свій образ. Тож це ідеальний час для експериментів, особливо коли мова йде про красу волосся. Чому б у другий місяць весни не змінити свою зачіску та не додати кілька яскравих пасм, оновити колір або взагалі кардинально його змінити, пофарбувавшись у трендові відтінки. 

А щоб будь-які зміни пройшли вдало, Новини.LIVE пропонує звернутися за допомогою до місячного календаря фарбування волосся на квітень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дати для походу до майстра та зміни кольору.  

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Фази Місяця у квітні 2024 року

У другий місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином: 

  • Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;
  • Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;
  • Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;
  • Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;
  • Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у квітні 2024 року
Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар фарбування волосся на квітень 2024 року

Найсприятливіші дати місяця для фарбування волосся: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 квітня. 

Загалом хороші дати для оновлення кольору: 1, 9, 10, 11, 14, 25, 30 квітня. 

Нейтральні дні для фарбування волосся: 5, 6, 13, 21, 23, 28 квітня. 

Найнесприятливіші дні для зміни образу: 4, 7, 8 квітня.

День, коли у жодному разі не можна фарбувати волосся: 15 квітня.

 

Коли у квітні 2024 року найвдаліші дні для фарбування волосся за місячним календарем
Дівчина фарбує світле волосся. Фото: freepik.com

Які відтінки волосся у тренді весною 2024 року 

Як розповідають фахівці, весною 2024 року на піку моди будуть природні кольори, а саме коричневий та рудий. Але можна й експериментувати з відтінками, обираючи більш холодні або теплі варіанти, залежно від вашого типажу. 

Загалом можна відзначити п'ять відтінків волосся, які будуть у тренді весною 2024 року:

  1. "Strawberry Girl" Blonde — додасть у образ ніжності та романтичності.
  2. Creamy Caramel Bronde — теплий карамельний відтінок. 
  3. "Chocolate Syrup" Brunette — насичений та смачний відтінок шоколаду.
  4. Muted Mushroom Brown — холодний тон, що підкреслить вашу індивідуальність. 
  5. Bold "Cherry Coke" Tones — глибокий колір вишні, який вигідно підкреслює красу яскравої зовнішності.

 

Які відтінки волосся у тренді весною 2024 року
Модні відтінки волосся весни 2024. Колаж Новини.LIVE

 

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар стрижок на квітень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у плануванні походів до перукаря, догляду за волоссям та зміни зачіски.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на квітень 2024 року, щоб дізнатися, які дні принесуть успіх та прибуток.  

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