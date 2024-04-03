Місячний календар фарбування волосся на квітень 2024 — вдалі та невдалі дні

Дівчина фарбує волосся у салоні. Фото: istockphoto.com

Саме навесні виникає бажання оновити свій образ. Тож це ідеальний час для експериментів, особливо коли мова йде про красу волосся. Чому б у другий місяць весни не змінити свою зачіску та не додати кілька яскравих пасм, оновити колір або взагалі кардинально його змінити, пофарбувавшись у трендові відтінки.

А щоб будь-які зміни пройшли вдало, Новини.LIVE пропонує звернутися за допомогою до місячного календаря фарбування волосся на квітень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дати для походу до майстра та зміни кольору.

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Фази Місяця у квітні 2024 року

У другий місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;

— з 1 по 7 квітня; Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;

— 8 квітня о 21:21 за Києвом; Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;

— з 9 по 23 квітня; Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;

— 24 квітня о 02:49 за Києвом; Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;

— з 25 по 30 квітня; Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;

— 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар фарбування волосся на квітень 2024 року

Найсприятливіші дати місяця для фарбування волосся: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 квітня.

Загалом хороші дати для оновлення кольору: 1, 9, 10, 11, 14, 25, 30 квітня.

Нейтральні дні для фарбування волосся: 5, 6, 13, 21, 23, 28 квітня.

Найнесприятливіші дні для зміни образу: 4, 7, 8 квітня.

День, коли у жодному разі не можна фарбувати волосся: 15 квітня.

Дівчина фарбує світле волосся. Фото: freepik.com

Які відтінки волосся у тренді весною 2024 року

Як розповідають фахівці, весною 2024 року на піку моди будуть природні кольори, а саме коричневий та рудий. Але можна й експериментувати з відтінками, обираючи більш холодні або теплі варіанти, залежно від вашого типажу.

Загалом можна відзначити п'ять відтінків волосся, які будуть у тренді весною 2024 року:

"Strawberry Girl" Blonde — додасть у образ ніжності та романтичності. Creamy Caramel Bronde — теплий карамельний відтінок. "Chocolate Syrup" Brunette — насичений та смачний відтінок шоколаду. Muted Mushroom Brown — холодний тон, що підкреслить вашу індивідуальність. Bold "Cherry Coke" Tones — глибокий колір вишні, який вигідно підкреслює красу яскравої зовнішності.

Модні відтінки волосся весни 2024. Колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар стрижок на квітень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у плануванні походів до перукаря, догляду за волоссям та зміни зачіски.

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