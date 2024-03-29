Місячний календар стрижок на квітень 2024 — які дні невдалі для зміни зачіски

Дівчина сушить волосся феном. Фото: freepik.com

Весна — час оновлення не лише у природі, а й у нас самих. Це період, коли бажання змінити щось у своєму образі стає особливо яскравим. З'являється натхнення спробувати нові зачіски, експериментувати з кольорами волосся або кардинально змінити образ. Астрологи стверджують, щоб волосся було здоровим, міцним, доглянутим та красивим, потрібно обрати сприятливі дати за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем стрижок на квітень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у плануванні походів до перукаря, догляду за волоссям та зміни зачіски.

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Фази Місяця у квітні 2024 року

У другий місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;

— з 1 по 7 квітня; Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;

— 8 квітня о 21:21 за Києвом; Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;

— з 9 по 23 квітня; Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;

— 24 квітня о 02:49 за Києвом; Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;

— з 25 по 30 квітня; Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;

— 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар стрижок на квітень 2024 року — сприятливі дати

Астрологи стверджують, що у другий місяць весни буде цілих дев'ять днів, коли сміливо можна не тільки оновлювати стрижку, а й кардинально міняти образ. Можете сміливо експериментувати, фарбування або хімічна завивка теж принесе бажаний результат.

Такими найсприятливішими датами будуть: 1, 2, 12, 19, 21, 22, 27, 29, 30 квітня.

Також хорошими датами для стрижки будуть: 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 квітня.

Робити оздоровчі процедури або процедури для краси варто у такі дати: 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 квітня.

Робити біозавивку або хімічну завивку волосся варто у такі дні: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 квітня.

Сміливо змінювати колір, коректувати брови та вії можна: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 та 29 квітня.

Дівчина розчісує волосся. Фото: istockphoto.com

Коли не варто стригти волосся у квітні 2024 року — несприятливі дати

Найнесприятливіші дати, які можуть вплинути на вашу енергетику і негативно позначитися на здоров’ї волосся: 4, 8 квітня.

Також волосся буде ослаблене 9, 14, 23, 25 квітня. У ці дні краще не проводити жодних маніпуляцій з волоссям.

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