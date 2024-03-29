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Місячний календар стрижок на квітень 2024 — які дати подарують силу волоссю

29 березня 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар стрижок на квітень 2024 — які дні невдалі для зміни зачіски
Дівчина сушить волосся феном. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Весна — час оновлення не лише у природі, а й у нас самих. Це період, коли бажання змінити щось у своєму образі стає особливо яскравим. З'являється натхнення спробувати нові зачіски, експериментувати з кольорами волосся або кардинально змінити образ. Астрологи стверджують, щоб волосся було здоровим, міцним, доглянутим та красивим, потрібно обрати сприятливі дати за місячним календарем. 

Новини.LIVE ділиться місячним календарем стрижок на квітень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у плануванні походів до перукаря, догляду за волоссям та зміни зачіски.

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Фази Місяця у квітні 2024 року

У другий місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином: 

  • Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;
  • Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;
  • Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;
  • Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;
  • Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у квітні 2024 року
Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар стрижок на квітень 2024 року — сприятливі дати

Астрологи стверджують, що у другий місяць весни буде цілих дев'ять днів, коли сміливо можна не тільки оновлювати стрижку, а й кардинально міняти образ. Можете сміливо експериментувати, фарбування або хімічна завивка теж принесе бажаний результат.

Такими найсприятливішими датами будуть: 1, 2, 12, 19, 21, 22, 27, 29, 30 квітня.

Також хорошими датами для стрижки будуть: 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 квітня.

Робити оздоровчі процедури або процедури для краси варто у такі дати: 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 квітня.

Робити біозавивку або хімічну завивку волосся варто у такі дні: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 квітня.

Сміливо змінювати колір, коректувати брови та вії можна: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 та 29 квітня.

 

Місячний календар стрижок на квітень 2024 року — сприятливі дати
Дівчина розчісує волосся. Фото: istockphoto.com

Коли не варто стригти волосся у квітні 2024 року — несприятливі дати

Найнесприятливіші дати, які можуть вплинути на вашу енергетику і негативно позначитися на здоров’ї волосся: 4, 8 квітня

Також волосся буде ослаблене 9, 14, 23, 25 квітня. У ці дні краще не проводити жодних маніпуляцій з волоссям. 

 

Пропонуємо також скористатися місячним календарем справ на квітень 2024 року, щоб дізнатися, які дні принесуть успіх та прибуток. 

стрижки
Астрологія
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