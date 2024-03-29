Лунный календарь стрижек на апрель 2024 — какие дни неудачны для смены прически

Девушка сушит волосы феном. Фото: freepik.com

Весна — время обновления не только природы, но и нас самих. Это период, когда желание изменить что-либо в своем образе становится особенно ярким. Появляется вдохновение попробовать новые прически, экспериментировать с цветом волос или кардинально изменить образ. Астрологи утверждают, чтобы волосы были здоровыми, крепкими, ухоженными и красивыми, нужно выбрать благоприятные даты по лунному календарю.

Новини.LIVE делится лунным календарем стрижек на апрель 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в планировании походов к парикмахеру, уходу за волосами и смене прически.

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Фазы Луны в апреле 2024 года

Во второй месяц весны фазы Луны будут меняться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 7 апреля;

— с 1 по 7 апреля; Новолуние — 8 апреля в 21:21 по Киеву;

— 8 апреля в 21:21 по Киеву; Растущая Луна — с 9 по 23 апреля;

— с 9 по 23 апреля; Полнолуние — 24 апреля в 02:49 по Киеву;

— 24 апреля в 02:49 по Киеву; Убывающая Луна — с 25 по 30 апреля;

— с 25 по 30 апреля; Солнечное затмение — 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени;

— 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек на апрель 2024 года — благоприятные даты

Астрологи утверждают, что во второй месяц весны будет целых девять дней, когда смело можно не только обновлять стрижку, но и кардинально менять образ. Можете смело экспериментировать, окрашивание или химическая завивка тоже принесет желаемый результат.

Такими благоприятными датами будут: 1, 2, 12, 19, 21, 22, 27, 29, 30 апреля.

Также хорошими датами для стрижки будут: 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 апреля.

Делать оздоровительные процедуры или процедуры для красоты следует в следующие даты: 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 апреля.

Делать биозавивку или химическую завивку волос следует в следующие дни: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 апреля.

Смело менять цвет, корректировать брови и ресницы можно: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 и 29 апреля.

Девушка расчесывает волосы. Фото: istockphoto.com

Когда не стоит стричь волосы в апреле 2024 года — неблагоприятные даты

Самые неблагоприятные даты, которые могут повлиять на вашу энергетику и негативно отразиться на здоровье волос: 4, 8 апреля.

Также волосы будут ослаблены 9, 14, 23, 25 апреля. В эти дни лучше не делать никаких манипуляций с волосами.

Предлагаем также воспользоваться лунным календарем дел на апрель 2024 года, чтобы узнать, какие дни принесут успех и прибыль.