Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2024 — удачные и неудачные дни

Девушка окрашивает волосы в салоне. Фото: istockphoto.com

Именно весной возникает желание обновить свой образ. Это идеальное время для экспериментов, особенно когда речь идет о красоте волос. Почему бы во второй месяц весны не изменить прическу и не добавить несколько ярких прядей, обновить цвет или вообще кардинально его изменить, окрасившись в трендовые оттенки.

А чтобы любые изменения прошли удачно, Новини.LIVE предлагает обратиться за помощью к лунному календарю окрашивания волос на апрель 2024 года, который подскажет самые благоприятные даты для похода к мастеру и изменения цвета.

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Фазы Луны в апреле 2024 года

Во второй месяц весны фазы Луны будут меняться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 7 апреля;

— с 1 по 7 апреля; Новолуние — 8 апреля в 21:21 по Киеву;

— 8 апреля в 21:21 по Киеву; Растущая Луна — с 9 по 23 апреля;

— с 9 по 23 апреля; Полнолуние — 24 апреля в 02:49 по Киеву;

— 24 апреля в 02:49 по Киеву; Убывающая Луна — с 25 по 30 апреля;

— с 25 по 30 апреля; Солнечное затмение — 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени;

— 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2024 года

Самые благоприятные даты месяца для окрашивания волос: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 апреля.

В общем хорошие даты для обновления цвета: 1, 9, 10, 11, 14, 25, 30 апреля.

Нейтральные дни для окрашивания волос: 5, 6, 13, 21, 23, 28 апреля.

Самые неблагоприятные дни для смены образа: 4, 7, 8 апреля.

День, когда ни в коем случае нельзя окрашивать волосы: 15 апреля.

Девушка окрашивает светлые волосы. Фото: freepik.com

Какие оттенки волос в тренде весной 2024 года

Как рассказывают специалисты, весной 2024 года на пике моды будут естественные цвета, а именно коричневый и рыжий. Но можно и экспериментировать с оттенками, выбирая более холодные или более теплые варианты, в зависимости от вашего типажа.

В общей сложности можно отметить пять оттенков волос, которые будут в тренде весной 2024 года:

"Strawberry Girl" Blonde — придаст в образ нежности и романтичности. Creamy Caramel Bronde — теплый карамельный оттенок. "Chocolate Syrup" Brunette — насыщенный и вкусный оттенок шоколада. Muted Mushroom Brown — холодный тон, который подчеркнет вашу индивидуальность. Bold "Cherry Coke" Tones — глубокий цвет вишни, выгодно подчеркивающий красоту яркой внешности.

Модные оттенки волос весны 2024. Коллаж Новини.LIVE

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на апрель 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в планировании походов к парикмахеру, уходу за волосами и смене прически.

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