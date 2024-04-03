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Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2024 — какие дни принесут красоту

3 апреля 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2024 — удачные и неудачные дни
Девушка окрашивает волосы в салоне. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Именно весной возникает желание обновить свой образ. Это идеальное время для экспериментов, особенно когда речь идет о красоте волос. Почему бы во второй месяц весны не изменить прическу и не добавить несколько ярких прядей, обновить цвет или вообще кардинально его изменить, окрасившись в трендовые оттенки.

А чтобы любые изменения прошли удачно, Новини.LIVE предлагает обратиться за помощью к лунному календарю окрашивания волос на апрель 2024 года, который подскажет самые благоприятные даты для похода к мастеру и изменения цвета.

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Фазы Луны в апреле 2024 года

Во второй месяц весны фазы Луны будут меняться следующим образом:

  • Убывающая Луна — с 1 по 7 апреля;
  • Новолуние — 8 апреля в 21:21 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 9 по 23 апреля;
  • Полнолуние — 24 апреля в 02:49 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 25 по 30 апреля;
  • Солнечное затмение — 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в апреле 2024 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2024 года

Самые благоприятные даты месяца для окрашивания волос: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 апреля.

В общем хорошие даты для обновления цвета: 1, 9, 10, 11, 14, 25, 30 апреля.

Нейтральные дни для окрашивания волос: 5, 6, 13, 21, 23, 28 апреля.

Самые неблагоприятные дни для смены образа: 4, 7, 8 апреля.

День, когда ни в коем случае нельзя окрашивать волосы: 15 апреля.

 

Когда в апреле 2024 года самые удачные дни для окрашивания волос по лунному календарю
Девушка окрашивает светлые волосы. Фото: freepik.com

Какие оттенки волос в тренде весной 2024 года

Как рассказывают специалисты, весной 2024 года на пике моды будут естественные цвета, а именно коричневый и рыжий. Но можно и экспериментировать с оттенками, выбирая более холодные или более теплые варианты, в зависимости от вашего типажа.

В общей сложности можно отметить пять оттенков волос, которые будут в тренде весной 2024 года:

  1. "Strawberry Girl" Blonde — придаст в образ нежности и романтичности.
  2. Creamy Caramel Bronde — теплый карамельный оттенок.
  3. "Chocolate Syrup" Brunette — насыщенный и вкусный оттенок шоколада.
  4. Muted Mushroom Brown — холодный тон, который подчеркнет вашу индивидуальность.
  5. Bold "Cherry Coke" Tones — глубокий цвет вишни, выгодно подчеркивающий красоту яркой внешности.

 

Какие оттенки волос в тренде весной 2024 года
Модные оттенки волос весны 2024. Коллаж Новини.LIVE

 

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на апрель 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в планировании походов к парикмахеру, уходу за волосами и смене прически.

Также рекомендуем воспользоваться лунным календарем дел на апрель 2024 года, чтобы узнать, какие дни принесут успех и прибыль.

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