Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2024 — удачные и неудачные дни

Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2024 — какие дни принесут красоту
Именно весной возникает желание обновить свой образ. Это идеальное время для экспериментов, особенно когда речь идет о красоте волос. Почему бы во второй месяц весны не изменить прическу и не добавить несколько ярких прядей, обновить цвет или вообще кардинально его изменить, окрасившись в трендовые оттенки.
А чтобы любые изменения прошли удачно, Новини.LIVE предлагает обратиться за помощью к лунному календарю окрашивания волос на апрель 2024 года, который подскажет самые благоприятные даты для похода к мастеру и изменения цвета.
Фазы Луны в апреле 2024 года
Во второй месяц весны фазы Луны будут меняться следующим образом:
- Убывающая Луна — с 1 по 7 апреля;
- Новолуние — 8 апреля в 21:21 по Киеву;
- Растущая Луна — с 9 по 23 апреля;
- Полнолуние — 24 апреля в 02:49 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 25 по 30 апреля;
- Солнечное затмение — 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2024 года
Самые благоприятные даты месяца для окрашивания волос: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 апреля.
В общем хорошие даты для обновления цвета: 1, 9, 10, 11, 14, 25, 30 апреля.
Нейтральные дни для окрашивания волос: 5, 6, 13, 21, 23, 28 апреля.
Самые неблагоприятные дни для смены образа: 4, 7, 8 апреля.
День, когда ни в коем случае нельзя окрашивать волосы: 15 апреля.
Какие оттенки волос в тренде весной 2024 года
Как рассказывают специалисты, весной 2024 года на пике моды будут естественные цвета, а именно коричневый и рыжий. Но можно и экспериментировать с оттенками, выбирая более холодные или более теплые варианты, в зависимости от вашего типажа.
В общей сложности можно отметить пять оттенков волос, которые будут в тренде весной 2024 года:
- "Strawberry Girl" Blonde — придаст в образ нежности и романтичности.
- Creamy Caramel Bronde — теплый карамельный оттенок.
- "Chocolate Syrup" Brunette — насыщенный и вкусный оттенок шоколада.
- Muted Mushroom Brown — холодный тон, который подчеркнет вашу индивидуальность.
- Bold "Cherry Coke" Tones — глубокий цвет вишни, выгодно подчеркивающий красоту яркой внешности.
Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на апрель 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в планировании походов к парикмахеру, уходу за волосами и смене прически.
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