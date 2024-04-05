Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года — фазы Луны

Лунный календарь на неделю 8-14 апреля 2024 года
В начале апреля 2024 года спутник нашей планеты приблизится к Земле на максимальную дистанцию, из-за чего наступит суперлуние, а в конце месяца произойдет первое в этом году солнечное затмение. Следует знать, как эти события повлияют на нашу жизнь.
Новини.LIVE делится лунным календарем.
Лунный календарь на неделю
- 8 апреля — 29 лунный день
Луна в знаке Овен. Фаза Луны — Новая Луна. Довольно неблагоприятный день, ведь есть риск обострения хронических заболеваний, травм и депрессии.
- 9 апреля — 2 лунный день
Луна в знаке Овен. Фаза Луны — Растущая Луна. Благоприятный день для диет и упражнений. Любые начинания в этот период получат дополнительную энергию.
- 10 апреля — 3 лунный день
Луна в знаке Телец. Фаза Луны — Растущая Луна. День риска обострения конфликтов между близкими людьми.
- 11 апреля — 4 лунный день
Луна в знаке Телец. Фаза Луны — Растущая Луна. Благоприятный день для активных контактов и торговых сделок.
- 12 апреля — 5 лунный день
Луна в знаке Близнецы. Фаза Луны — Растущая Луна. День, когда необходимо обратить особое внимание на рацион питания.
- 13 апреля — 6 лунный день
Луна в знаке Близнецы. Фаза Луны — Растущая Луна. Благоприятный день для романтического общения с представителями противоположного пола.
- 14 апреля — 7 лунный день
Луна в знаке Рака. Фаза Луны — Растущая Луна. Довольно плодотворный день для деловой активности, но при высокой организованности и ответственности. Возникшие накануне идеи получат серьезную поддержку со стороны близких людей.
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