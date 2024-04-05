Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года — фазы Луны

Мужчина, который пишет в блокноте. Фото: Freepik

В начале апреля 2024 года спутник нашей планеты приблизится к Земле на максимальную дистанцию, из-за чего наступит суперлуние, а в конце месяца произойдет первое в этом году солнечное затмение. Следует знать, как эти события повлияют на нашу жизнь.

Новини.LIVE делится лунным календарем.

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8 апреля — 29 лунный день

Луна в знаке Овен. Фаза Луны — Новая Луна. Довольно неблагоприятный день, ведь есть риск обострения хронических заболеваний, травм и депрессии.

9 апреля — 2 лунный день

Луна в знаке Овен. Фаза Луны — Растущая Луна. Благоприятный день для диет и упражнений. Любые начинания в этот период получат дополнительную энергию.

10 апреля — 3 лунный день

Луна в знаке Телец. Фаза Луны — Растущая Луна. День риска обострения конфликтов между близкими людьми.

Лунный календарь на апрель 2024 года. Фото: Freepik

11 апреля — 4 лунный день

Луна в знаке Телец. Фаза Луны — Растущая Луна. Благоприятный день для активных контактов и торговых сделок.

12 апреля — 5 лунный день

Луна в знаке Близнецы. Фаза Луны — Растущая Луна. День, когда необходимо обратить особое внимание на рацион питания.

13 апреля — 6 лунный день

Луна в знаке Близнецы. Фаза Луны — Растущая Луна. Благоприятный день для романтического общения с представителями противоположного пола.

14 апреля — 7 лунный день

Луна в знаке Рака. Фаза Луны — Растущая Луна. Довольно плодотворный день для деловой активности, но при высокой организованности и ответственности. Возникшие накануне идеи получат серьезную поддержку со стороны близких людей.

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