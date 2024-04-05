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Лунный календарь на неделю 8-14 апреля 2024 года

5 апреля 2024 20:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года — фазы Луны
Мужчина, который пишет в блокноте. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В начале апреля 2024 года спутник нашей планеты приблизится к Земле на максимальную дистанцию, из-за чего наступит суперлуние, а в конце месяца произойдет первое в этом году солнечное затмение. Следует знать, как эти события повлияют на нашу жизнь.

Новини.LIVE делится лунным календарем.

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Лунный календарь на неделю

  • 8 апреля — 29 лунный день

Луна в знаке Овен. Фаза Луны — Новая Луна. Довольно неблагоприятный день, ведь есть риск обострения хронических заболеваний, травм и депрессии.

  • 9 апреля — 2 лунный день

Луна в знаке Овен. Фаза Луны — Растущая Луна. Благоприятный день для диет и упражнений. Любые начинания в этот период получат дополнительную энергию.

  • 10 апреля — 3 лунный день

Луна в знаке Телец. Фаза Луны — Растущая Луна. День риска обострения конфликтов между близкими людьми.

Лунный календарь на апрель 2024 года
Лунный календарь на апрель 2024 года. Фото: Freepik
  • 11 апреля — 4 лунный день

Луна в знаке Телец. Фаза Луны — Растущая Луна. Благоприятный день для активных контактов и торговых сделок.

  • 12 апреля — 5 лунный день

Луна в знаке Близнецы. Фаза Луны — Растущая Луна. День, когда необходимо обратить особое внимание на рацион питания.

  • 13 апреля — 6 лунный день

Луна в знаке Близнецы. Фаза Луны — Растущая Луна. Благоприятный день для романтического общения с представителями противоположного пола.

  • 14 апреля — 7 лунный день

Луна в знаке Рака. Фаза Луны — Растущая Луна. Довольно плодотворный день для деловой активности, но при высокой организованности и ответственности. Возникшие накануне идеи получат серьезную поддержку со стороны близких людей.

Напомним, мы писали о лунном календаре для изменения цвета волос в апреле 2024 года.

Ранее мы рассказывали о лунном календаре для стрижек на апрель 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие дни в апреле 2024 года будут успешными.

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