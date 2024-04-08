Гороскоп на ретроградный Меркурий для всех знаков Зодиака — кому повезет

Счастливый мужчина с большой кучей денег. Фото: USA Today

Ретроградный Меркурий — это довольно тяжелый и даже странный период, который очень влияюет на жизнь людей, поэтому важно быть осторожными. Однако, представителям некоторых знаков Зодиака, наоборот, повезет в финансовом плане в это время.

Новини.LIVE рассказывает, кому повезет с деньгами во время ретроградного Меркурия.

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Скорпион

Для представителей этого зодиакального знака ретроградный Меркурий будет очень успешен в финансовом плане. Астрологи говорят, что совсем скоро люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, будут иметь возможность получить дополнительную прибыль.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы

Людям, рожденным под этим зодиакальным знаком, удастся подняться по карьерной лестнице. К тому же, руководство на работе пересмотрит заработную плату. Кроме того, на этой неделе представителям Близнецов удастся заработать немного денег не только на основном месте работы.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

В период ретроградного Меркурия астрологи обещают представителям этого знака Зодиака невероятный успех, касающийся не только финансов. У людей, рожденных под этим знаком Зодиака, в этот период начнется белая полоса в жизни. Из-за этого жизнь Дев до 25 апреля изменится к лучшему.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Ретроградный Меркурий — советы и запреты

Что следует делать во время ретроградного Меркурия

Во время ретроградного Меркурия звезды советуют перебирать гардероб и избавляться от старых вещей, а также плохих привычек. К тому же, стоит говорить о проблемах в отношениях и прощаться с плохими людьми из окружения. Также астрологи советуют делать генеральную уборку дома.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

В период с первого по 25 апреля категорически нельзя переезжать в новый дом, отправляться в путешествие и командировки, а также покупать новые гаджеты или бытовую технику. Также запрещается брак и новые отношения. К тому же, нельзя увольняться со старой работы и начинать работать на новой.

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