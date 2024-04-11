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Два знака Зодиака, которые подходят Овнам — с кем будет счастливый союз

11 апреля 2024 15:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие знаки Зодиака подходят Овнам — гороскоп совместимости
Влюбленная пара, которая танцует на камеру. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Представители знака Зодиака Овен — это довольно страстные, сильные и уверенные в себе люди, которые своим примером могут вдохновлять других. Чтобы эти люди были счастливы в личной жизни, следует знать, с какими знаками у них высокая совместимость.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки подходят Овнам.

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Если представители Овна видят кого-то, кто их цепляет, они часто влюбляются с первого взгляда, как те подростки. К тому же, каждый раз они считают, что будут с этим человеком до конца жизни. Но важно знать, с кем точно получится крепкий союз.

С кем у Овнов получится счастливый союз

Овен и Лев

Люди под знаком Овна точно будут счастливы с представителями Льва, ведь когда они вместе — это как огонь, который пылает. Несмотря на то, что между представителями этих двух зодиакальных знаков могут возникать определенные недоразумения, их отношения достаточно благоприятны и стабильны.

Львов очень манит страсть Овнов, а Овнам нравится игра пламени Львов. Однако, главным в отношениях будет, все же, Лев, ведь он считается сильнее. Более того, представители Овна даже согласятся слушаться людей под знаком Лев, а те, в свою очередь, смирятся с бесцеремонностью Овнов.

Именно поэтому представители Овна и Льва очень совместимы в любви.

Символы знаков Зодиака Овен и Лев
Символы знаков Зодиака Овен и Лев. Фото: коллаж Новини.LIVE

Овен и Водолей

Очень редко можно встретить союз Овна и Водолея, однако, несмотря на это, он достаточно прочный. Представители Водолея рождены под стихией воздуха, который раздувает искру, делая из нее большое пламя. Люди под знаком Овна восхищаются самобытностью Водолеев, а вот они в восторге от честности Овна, только если он не будет эгоистом.

Люди под знаком Водолея не хотят кого-то ограничивать, из-за чего может пострадать их свобода.

Символы знаков Зодиака Овен и Водолей
Символы знаков Зодиака Овен и Водолей. Фото: коллаж Новини.LIVE

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