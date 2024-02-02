Чому Григорій Решетнік сумнівається у правильності виховання власних синів

Ведучий Григорій Решетнік у потязі. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Незмінний ведучий романтичних шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік порушив тему виховання дітей. Український актор, режисер і диктор звернувся до своїх фоловерів з важливим питанням і показав милу фотографію з трьома синами.

Відповідний допис Григорій Решетнік оприлюднив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Читайте також:

Григорій Решетнік звернувся до українців

Український телеведучий поцікавився у своїх фоловерів, які цінності зараз мають молоді дівчата. Григорій Решетнік не знає, що саме зараз пропагують дівчата, і сумнівається в тому, чи правильно він направляє власних синів.

Ведучий цікавиться, чи потрібно йому змінити погляди на життя, адже зараз вони в нього консервативні.

"Виховуючи трьох хлопців, весь час ставлю собі питання, а чи правильно я їх направляю? Стверджуючи, що ви маєте бути професійно реалізованими, але також маєте побудувати міцну родину, народити діток і передати їм свій досвід, бо це і є основа щастя… Чи можливо мені треба змінювати свої консервативні погляди на життя", — звернувся до своїх підписників Григорій Решетнік.

Ведучий Григорій Решетнік зі своїми синами. Фото: скриншот з Instagram

В мережі відповіли на запитання Григорія Решетніка

Побачивши питання, яке поставив у мережі український телеведучий, його фоловери вирішили не мовчати. Вони почали відповідати на запитання, писати компліменти і ділитись власним досвідом, залишаючи коментарі під дописом Григорія Решетніка.

Мені здається, ви і так є прикладом щасливого чоловіка та батька для своїх синів. Тому не словами, а навіть своїми вчинками та прикладом показуєте, що ви є щаслива людина. А це більше, ніж 1000 слів…. Ви — суперродина

Я думаю, що не потрібно вам змінювати свої погляди і стиль виховання. Дивлячись на вашу сім'ю, у ваших хлопців — найкращий приклад/модель сім'ї, що може бути взагалі! Все ви правильно робите

Маю двох доньок) Кажу, що вони найкращі і що найголовніше — бути щасливими, слухати себе і не давати нікому себе ображати

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про родину Григорія Решетніка

Український телеведучий з 2010 року одружений з блогеркою Христиною Решетнік, з якою виховує трьох синів — Івана, Дмитра і Олександра. Він нерідко ділиться милими сімейними кадрами, на яких можна побачити справжній приклад щасливої сім’ї.

Григорій Решетнік зі своєю дружиною і трьома синами. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучого Григорія Решетніка в Одесі зупинили працівники ТЦК.

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Григорій Решетнік звернувся до українців.

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Григорій Решетнік прокоментував свою закордонну поїздку.