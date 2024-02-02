Чому Григорій Решетнік сумнівається у правильності виховання власних синів

Григорій Решетнік почав сумніватися у вихованні власних дітей
Незмінний ведучий романтичних шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік порушив тему виховання дітей. Український актор, режисер і диктор звернувся до своїх фоловерів з важливим питанням і показав милу фотографію з трьома синами.
Відповідний допис Григорій Решетнік оприлюднив на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Григорій Решетнік звернувся до українців
Український телеведучий поцікавився у своїх фоловерів, які цінності зараз мають молоді дівчата. Григорій Решетнік не знає, що саме зараз пропагують дівчата, і сумнівається в тому, чи правильно він направляє власних синів.
Ведучий цікавиться, чи потрібно йому змінити погляди на життя, адже зараз вони в нього консервативні.
"Виховуючи трьох хлопців, весь час ставлю собі питання, а чи правильно я їх направляю? Стверджуючи, що ви маєте бути професійно реалізованими, але також маєте побудувати міцну родину, народити діток і передати їм свій досвід, бо це і є основа щастя… Чи можливо мені треба змінювати свої консервативні погляди на життя", — звернувся до своїх підписників Григорій Решетнік.
В мережі відповіли на запитання Григорія Решетніка
Побачивши питання, яке поставив у мережі український телеведучий, його фоловери вирішили не мовчати. Вони почали відповідати на запитання, писати компліменти і ділитись власним досвідом, залишаючи коментарі під дописом Григорія Решетніка.
- Мені здається, ви і так є прикладом щасливого чоловіка та батька для своїх синів. Тому не словами, а навіть своїми вчинками та прикладом показуєте, що ви є щаслива людина. А це більше, ніж 1000 слів…. Ви — суперродина
- Я думаю, що не потрібно вам змінювати свої погляди і стиль виховання. Дивлячись на вашу сім'ю, у ваших хлопців — найкращий приклад/модель сім'ї, що може бути взагалі! Все ви правильно робите
- Маю двох доньок) Кажу, що вони найкращі і що найголовніше — бути щасливими, слухати себе і не давати нікому себе ображати
Що відомо про родину Григорія Решетніка
Український телеведучий з 2010 року одружений з блогеркою Христиною Решетнік, з якою виховує трьох синів — Івана, Дмитра і Олександра. Він нерідко ділиться милими сімейними кадрами, на яких можна побачити справжній приклад щасливої сім’ї.
Нагадаємо, ми писали про те, що ведучого Григорія Решетніка в Одесі зупинили працівники ТЦК.
Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Григорій Решетнік звернувся до українців.
Також ми повідомляли про те, що український ведучий Григорій Решетнік прокоментував свою закордонну поїздку.
Читайте Новини.LIVE!