Почему Григорий Решетник сомневается в правильности воспитания собственных сыновей

Ведущий Григорий Решетник в поезде. Фото: Instagram Григория Решетника

Несменный ведущий романтических шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник поднял тему воспитания детей. Украинский актер, режиссер и диктор обратился к своим фолловерам с важным вопросом и показал милую фотографию с тремя сыновьями.

Соответствующий пост Григорий Решетник обнародовал на своей официальной странице в Instagram.

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Украинский телеведущий поинтересовался у своих фолловеров, какие ценности сейчас имеют молодые девушки. Григорий Решетник не знает, что именно сейчас пропагандируют девушки, и сомневается в том, правильно ли он направляет своих сыновей.

Ведущий интересуется, нужно ли ему изменить взгляды на жизнь, ведь сейчас они у него консервативные.

"Воспитывая троих парней, все время задаю себе вопрос, правильно ли я их направляю? Утверждая, что вы должны быть профессионально реализуемыми, но также должны построить крепкую семью, родить детей и передать им свой опыт, потому что это и есть основа счастья… Или возможно, мне нужно менять свои консервативные взгляды на жизнь", — обратился к своим подписчикам Григорий Решетник.

Ведущий Григорий Решетник со своими сыновьями. Фото: скриншот из Instagram

В сети ответили на вопросы Григория Решетника

Увидев вопрос, который задал в сети украинский телеведущий, его фолловеры решили не молчать. Они начали отвечать на вопросы, писать комплименты и делиться собственным опытом, оставляя комментарии под постом Григория Решетника.

Мне кажется, вы и так являетесь примером счастливого мужа и отца для своих сыновей. Поэтому не словами, а даже своими поступками и примером показываете, что вы счастливый человек. А это больше, чем 1000 слов. Вы — суперсемья

Я думаю, что вам не нужно менять свои взгляды и стиль воспитания. Глядя на вашу семью, у ваших парней лучший пример/модель семьи, что может быть вообще! Все вы правильно делаете

Есть две дочери) Говорю, что они самые лучшие и что самое главное — быть счастливыми, слушать себя и не давать никому себя оскорблять

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о семье Григория Решетника

Украинский телеведущий с 2010 года женат на блогере Кристине Решетник, с которой воспитывает трех сыновей — Ивана, Дмитрия и Александра. Он часто делится милыми семейными кадрами, на которых можно увидеть настоящий пример счастливой семьи.

Григорий Решетник со своей женой и тремя сыновьями. Фото: Instagram Григория Решетника

Напомним, мы писали о том, что ведущего Григория Решетника в Одессе остановили сотрудники ТЦК.

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Также мы сообщали, что украинский ведущий Григорий Решетник прокомментировал свою заграничную поездку.