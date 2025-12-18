Що робити, коли розходиться або заїла застібка-блискавка — лайфхаки

Застібка на куртці. Фото: Freepik

Чи не кожна людина опинялася в ситуації, коли ламалася або заїдала застібка на одязі чи аксесуарах. Багато хто має звичку одразу ж віддавати такі речі в ремонт. Однак блискавку можна швидко полагодити й самому, якщо знати кілька простих лайфхаків.

Що робити, коли блискавка розійшлася

Застібка просто розходиться

Якщо ви застібаєте блискавку, вона тримається певний час разом, але згодом розходиться, варто просто полагодити змійку. Для цього візьміть плоскогубці, поставте їх по центру блискавки і стисніть замок.

Блискавка розходиться посередині

Така проблема може виникати тоді, коли деякі зубці викривилися. Аби їх вирівняти, скористайтеся тонкими кусачками.

Відламалися зубці

Аби розв'язати проблему хоча б на певний час, варто знайти товсту волосінь. Вона зможе замінити зубці. Закріпіть її так, аби бігунець без проблем проїжджав проблемну ділянку.

Застібка "з'їжджає" вниз

Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, варто пришити зверху невеликий гачок. Після того як ви будете застібати куртку, кофту чи штани, просто чіпляйте язичок замка на цей гачок.

Якщо ж замок застібки зламався, то єдиним виходом буде його заміна. Для цього потрібно зняти обмежувачі, витягнути бігунець, поставити новий та повернути на місце обмежувачі.

Як полагодити застібку-блискавку, яку заїло

Прибрати перешкоду

Виверніть блискавку на зворотний бік. Це дасть змогу побачити, що потрапило у замок. Приберіть тканину чи нитку, легко смикаючи бігунець вниз і вгору.

Зменшити тертя

Зменшити тертя на замку-блискавці допоможуть свічка або звичайний олівець. Акуратно обмалюйте кожен зубець або протріть його воском. Потім плавно посмикайте вгору та вниз. Також можна використовувати гігієнічну помаду чи шматок мила.

Розтиснути бігунець

Якщо блискавку остаточно заїло, можуть допомогти кусачки. Розтисніть бігунець, однак робіть це дуже обережно, щоб не зіпсувати застібку.

