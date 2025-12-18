Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Як швидко полагодити застібку-блискавку — дієві лайфхаки

Як швидко полагодити застібку-блискавку — дієві лайфхаки

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 17:39
Що робити, коли розходиться або заїла застібка-блискавка — лайфхаки
Застібка на куртці. Фото: Freepik

Чи не кожна людина опинялася в ситуації, коли ламалася або заїдала застібка на одязі чи аксесуарах. Багато хто має звичку одразу ж віддавати такі речі в ремонт. Однак блискавку можна швидко полагодити й самому, якщо знати кілька простих лайфхаків.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Що робити, коли блискавка розійшлася

Застібка просто розходиться

Якщо ви застібаєте блискавку, вона тримається певний час разом, але згодом розходиться, варто просто полагодити змійку. Для цього візьміть плоскогубці, поставте їх по центру блискавки і стисніть замок.

Блискавка розходиться посередині

Така проблема може виникати тоді, коли деякі зубці викривилися. Аби їх вирівняти, скористайтеся тонкими кусачками.

Відламалися зубці

Аби розв'язати проблему хоча б на певний час, варто знайти товсту волосінь. Вона зможе замінити зубці. Закріпіть її так, аби бігунець без проблем проїжджав проблемну ділянку.

Застібка "з'їжджає" вниз

Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, варто пришити зверху невеликий гачок. Після того як ви будете застібати куртку, кофту чи штани, просто чіпляйте язичок замка на цей гачок.

Якщо ж замок застібки зламався, то єдиним виходом буде його заміна. Для цього потрібно зняти обмежувачі, витягнути бігунець, поставити новий та повернути на місце обмежувачі.

Як полагодити застібку-блискавку, яку заїло

Прибрати перешкоду

Виверніть блискавку на зворотний бік. Це дасть змогу побачити, що потрапило у замок. Приберіть тканину чи нитку, легко смикаючи бігунець вниз і вгору.

Зменшити тертя

Зменшити тертя на замку-блискавці допоможуть свічка або звичайний олівець. Акуратно обмалюйте кожен зубець або протріть його воском. Потім плавно посмикайте вгору та вниз. Також можна використовувати гігієнічну помаду чи шматок мила.

Розтиснути бігунець

Якщо блискавку остаточно заїло, можуть допомогти кусачки. Розтисніть бігунець, однак робіть це дуже обережно, щоб не зіпсувати застібку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, коли ви побачили НЛО. Науковець дав поради.

Також ми розповідали про те, як прикрасити ялинку на Новий рік. Деякі деталі притягнуть успіх та щастя.

одяг лайфхаки речі поради цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації