Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Що робити, якщо ви побачили НЛО — науковець розповів

Що робити, якщо ви побачили НЛО — науковець розповів

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 11:00
Побачили НЛО в небі — що робити у такому випадку
Непізнанний літаючий об'єкт у небі. Фото: Freepik

Можна вірити в НЛО чи вважати це вигадкою, однак кожному варто знати, як діяти у випадку, коли ви зустрінетеся з цим віч-на-віч. Адже з року в рік повідомлення про непізнані літаючі об'єкти, які фіксують у різних куточках світу, з'являються все частіше.

Що робити, коли ви зіткнулися з НЛО, розповів кандидат технічних наук Артем Білик для Hromadske.

Реклама
Читайте також:

Як діяти при зустрічі з НЛО

Як пояснив Білик, науковці розробили спеціальну техніку безпеки на випадок зустрічі з НЛО. Її використовують під час різних експедицій. Саме ці правила вчені радять засвоїти і звичайним людям.

"У разі зустрічі з чимось невідомим не слід активно діяти. Якщо ви бачите невідомий об'єкт, який завис над будинком, — не треба брати лазерну указку й передавати йому сигнали азбукою Морзе. Це може бути дуже-дуже небезпечно", — наголошує Білик.

Науковець додає, що перш за все необхідно зафільмувати побачене. Важливо робити це на відстані. Після цього знайдіть інших свідків чи повідомте ще комусь телефоном.

"До речі, коли очевидці знімають на відео, а потім бояться, що НЛО за ними прилетить, страждають від параної та видаляють це відео, тут помітно великі зусилля масової культури. У масовій культурі прибульців ми здебільшого вбиваємо", — пояснює учений.

Він додав, що варто повідомляти про такі випадки в Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій "Зонд". Науковці займуться дослідженням того, що ви побачили.

"Коли люди повідомляють про аномалії — це чудово, це люди, які хочуть більше знати про навколишній світ. Ми всім відповідаємо, навіть тим, хто пише просто з якимись думками", — додав Білик.

Науковець додав, що Всесвіт різноманітний і незвіданий. Люди повинні вивчати його таємниці, аби зрозуміти загадку власного існування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які передбачення дала Ванга на 2026 рік. Для багатьох вони стали справжнім шоком.

Також ми розповідали про те, яких речей не було ще 100 років тому. Вони з'явилися не так давно, хоча вже є звичними для усіх.

інопланетяни поради непізнаний летючий об’єкт НЛО цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації