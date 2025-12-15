Побачили НЛО в небі — що робити у такому випадку

Непізнанний літаючий об'єкт у небі. Фото: Freepik

Можна вірити в НЛО чи вважати це вигадкою, однак кожному варто знати, як діяти у випадку, коли ви зустрінетеся з цим віч-на-віч. Адже з року в рік повідомлення про непізнані літаючі об'єкти, які фіксують у різних куточках світу, з'являються все частіше.

Що робити, коли ви зіткнулися з НЛО, розповів кандидат технічних наук Артем Білик для Hromadske.

Як діяти при зустрічі з НЛО

Як пояснив Білик, науковці розробили спеціальну техніку безпеки на випадок зустрічі з НЛО. Її використовують під час різних експедицій. Саме ці правила вчені радять засвоїти і звичайним людям.

"У разі зустрічі з чимось невідомим не слід активно діяти. Якщо ви бачите невідомий об'єкт, який завис над будинком, — не треба брати лазерну указку й передавати йому сигнали азбукою Морзе. Це може бути дуже-дуже небезпечно", — наголошує Білик.

Науковець додає, що перш за все необхідно зафільмувати побачене. Важливо робити це на відстані. Після цього знайдіть інших свідків чи повідомте ще комусь телефоном.

"До речі, коли очевидці знімають на відео, а потім бояться, що НЛО за ними прилетить, страждають від параної та видаляють це відео, тут помітно великі зусилля масової культури. У масовій культурі прибульців ми здебільшого вбиваємо", — пояснює учений.

Він додав, що варто повідомляти про такі випадки в Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій "Зонд". Науковці займуться дослідженням того, що ви побачили.

"Коли люди повідомляють про аномалії — це чудово, це люди, які хочуть більше знати про навколишній світ. Ми всім відповідаємо, навіть тим, хто пише просто з якимись думками", — додав Білик.

Науковець додав, що Всесвіт різноманітний і незвіданий. Люди повинні вивчати його таємниці, аби зрозуміти загадку власного існування.

