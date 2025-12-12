Відео
Головна Life Її не впізнати — що сталося з однією із найкрасивіших жінок світу

Її не впізнати — що сталося з однією із найкрасивіших жінок світу

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:42
Одну з найкрасивіших жінок світу не впізнати — що з нею сталося
Переможниця конкурсу краси Miss Australia International Фелісія Джамірзе. Фото: Instagram

Прокинулася від вибуху — життя Фелісії Джамірзе різко змінилося в одну мить. Це сталося у лютому 2016 року. Жінка, яку вважали однією з найкрасивіших у світі, отримала чимало опіків та втратила свою привабливість. Далі на Фелісію чекала в'язниця.

Вперше після відбуття покарання колишня королева краси відверто розповіла The Sun про свій шлях.

Що сталося з Фелісією Джамірзе

Фелісія Джамірзе — колишня переможниця конкурсу краси Miss Australia International. Після феєричної появи на подіумі її вважали найкрасивішою жінкою у світі. Однак все змінилося в мить, коли жінка опинилася в епіцентрі поліцейського рейду. Вона отримала важкі опіки та була звинувачена у торгівлі наркотиками.

Жінка розповіла, що в лютому 2016 року вона прокинулась близько п'ятої ранку від нестерпного болю. Перед її обличчям поліціянт тримав пістолет.

"Я прокинулася і відчула, що моє обличчя та рука просто горять. Я справді думала, що мене застрелили", — пригадала Фелісія.

Що сталося з королевою краси Фелісією Джамірзе
Фелісія Джамірзе в лікарні. Фото: The Sun

Виявилося, що у спальню жінки кидали світло-шумові гранати. Через це Фелісія отримала опіки третього ступеня обличчя та рук. Однак, як наголошує жінка, поліція не квапилася з наданням допомоги.

"Мені не надали першої допомоги при опіках, не розблокували телефон. Минуло понад 40 хвилин. Мені було дуже боляче. Зрештою, вони вирішили викликати швидку", — поділилась спогадами жінка.

Постраждалій довелося проходити тривале лікування. Їй знадобилося кілька операцій на руках та очах. Однак навіть тоді Фелісія отримувала численні погрози від недоброзичливців.

"Коли я була у лікарні, мені насправді погрожували смертю, аж до того, що мені довелося змінити ім'я на "X", бо мені телефонували та погрожували", — розповідає колишня королева краси.

Що сталося з королевою краси Фелісією Джамірзе
Опіки на обличчі та руках Фелісії Джамірзе. Фото: The Sun

Фелісія зізнається, що вона виросла у кримінальному районі Блектаун, де залежність була звичайною справою. Конкурс краси відкрив їй двері у нове життя, однак згодом жінка повернулася в токсичне середовище.

Зрештою, Фелісія отримала три роки ув'язнення. Після звільнення із в'язниці вона вивчилася на соцпрацівника та вирішила кардинально змінити життя. Колишня королева краси заснувала власну консультаційну практику та стала адвокатом для жінок.

поліція Австралія конкурс краси краса цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
