Главная Life Не узнать — что произошло с одной из самых красивых женщин мира

Не узнать — что произошло с одной из самых красивых женщин мира

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 12:42
Одну из самых красивых женщин мира не узнать — что с ней произошло
Победительница конкурса красоты Miss Australia International Фелисия Джамирзе. Фото: Instagram

Проснулась от взрыва — жизнь Фелисии Джамирзе резко изменилась в один миг. Это произошло в феврале 2016 года. Женщина, которую считали одной из самых красивых в мире, получила немало ожогов и потеряла свою привлекательность. Далее Фелисию ждала тюрьма.

Впервые после отбытия наказания бывшая королева красоты откровенно рассказала The Sun о своем пути.

Что произошло с Фелисией Джамирзе

Фелисия Джамирзе — бывшая победительница конкурса красоты Miss Australia International. После феерического появления на подиуме ее считали самой красивой женщиной в мире. Однако все изменилось в момент, когда женщина оказалась в эпицентре полицейского рейда. Она получила тяжелые ожоги и была обвинена в торговле наркотиками.

Женщина рассказала, что в феврале 2016 года она проснулась около пяти утра от невыносимой боли. Перед ее лицом полицейский держал пистолет.

"Я проснулась и почувствовала, что мое лицо и рука просто горят. Я действительно думала, что меня застрелили", — вспомнила Фелисия.

Що сталося з королевою краси Фелісією Джамірзе
Фелисия Джамирзе в больнице. Фото: The Sun

Оказалось, что в спальню женщины бросали свето-шумовые гранаты. Из-за этого Фелисия получила ожоги третьей степени лица и рук. Однако, как отмечает женщина, полиция не торопилась с оказанием помощи.

"Мне не оказали первую помощь при ожогах, не разблокировали телефон. Прошло более 40 минут. Мне было очень больно. В конце концов, они решили вызвать скорую", — поделилась воспоминаниями женщина.

Пострадавшей пришлось проходить длительное лечение. Ей понадобилось несколько операций на руках и глазах. Однако даже тогда Фелисия получала многочисленные угрозы от недоброжелателей.

"Когда я была в больнице, мне на самом деле угрожали смертью, вплоть до того, что мне пришлось сменить имя на "X", потому что мне звонили и угрожали", — рассказывает бывшая королева красоты.

Що сталося з королевою краси Фелісією Джамірзе
Ожоги на лице и руках Фелисии Джамирзе. Фото: The Sun

Фелисия признается, что она выросла в криминальном районе Блэктаун, где зависимость была обычным делом. Конкурс красоты открыл ей дверь в новую жизнь, однако впоследствии женщина вернулась в токсичную среду.

В конце концов, Фелисия получила три года заключения. После освобождения из тюрьмы она выучилась на соцработника и решила кардинально изменить жизнь. Бывшая королева красоты основала собственную консультационную практику и стала адвокатом для женщин.

полиция Австралия конкурс красоты красота интересные факты
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
