Україна
Что делать, если вы увидели НЛО — ученый рассказал

Что делать, если вы увидели НЛО — ученый рассказал

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 11:00
Увидели НЛО в небе — что делать в таком случае
Неопознанный летающий объект в небе. Фото: Freepik

Можно верить в НЛО или считать это выдумкой, однако каждому стоит знать, как действовать в случае, когда вы встретитесь с этим лицом к лицу. Ведь из года в год сообщения о неопознанных летающих объектах, которые фиксируют в разных уголках мира, появляются все чаще.

Что делать, когда вы столкнулись с НЛО, рассказал кандидат технических наук Артем Билык для Hromadske.

Читайте также:

Как действовать при встрече с НЛО

Как пояснил Билык, ученые разработали специальную технику безопасности на случай встречи с НЛО. Ее используют во время различных экспедиций. Именно эти правила ученые советуют усвоить и обычным людям.

"В случае встречи с чем-то неизвестным не следует активно действовать. Если вы видите неизвестный объект, который завис над домом, — не надо брать лазерную указку и передавать ему сигналы азбукой Морзе. Это может быть очень-очень опасно", — отмечает Билык.

Ученый добавляет, что прежде всего необходимо заснять увиденное. Важно делать это на расстоянии. После этого найдите других свидетелей или сообщите еще кому-то по телефону.

"Кстати, когда очевидцы снимают на видео, а потом боятся, что НЛО за ними прилетит, страдают от паранойи и удаляют это видео, здесь заметно большие усилия массовой культуры. В массовой культуре пришельцев мы в основном убиваем", — объясняет ученый.

Он добавил, что стоит сообщать о таких случаях в Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий "Зонд". Ученые займутся исследованием того, что вы увидели.

"Когда люди сообщают об аномалиях — это прекрасно, это люди, которые хотят больше знать об окружающем мире. Мы всем отвечаем, даже тем, кто пишет просто с какими-то мыслями", — добавил Билык.

Ученый добавил, что Вселенная разнообразна и неизведанна. Люди должны изучать ее тайны, чтобы понять загадку собственного существования.

Напомним, ранее мы писали о том, какие предсказания дала Ванга на 2026 год. Для многих они стали настоящим шоком.

Также мы рассказывали о том, каких вещей не было еще 100 лет назад. Они появились не так давно, хотя уже являются привычными для всех.

инопланетяне советы неопознанный летающий объект НЛО интересные факты
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
