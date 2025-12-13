Предсказание от Ванги на 2026 год — что может произойти

Провидица Ванга. Фото: кадр из видео

В пророчества Ванги верят миллионы людей по всему миру. Она предсказывала ряд событий, например, распад СССР или теракты 11 сентября в США. Женщина умерла еще в 1996 году, однако до сих пор ее предсказания вызывают интерес.

Что может произойти в 2026 году по пророчеству Ванги

Ванга предсказала несколько войн и эпидемий, поэтому накануне 2026 года многие с надеждой ожидали ее положительных прогнозов. Однако среди предсказаний провидицы на 2026 год снова есть военные действия. При этом речь идет не о небольшом конфликте, а о масштабной мировой борьбе.

"Эта война опустошит Запад, и некоторые эксперты считают, что она может привести к постоянной реструктуризации нынешней глобальной иерархии власти. Эта война повлечет масштабные сдвиги повсюду", — пишет издание.

Кроме того, Ванга предсказывала, что такая война станет началом чего-то совершенно нового. Она способна привести к серьезным политическим и экономическим изменениям. Некоторые страны погрязнут в проблемах, но другие будто вдохнут глоток свежего воздуха. Ванга также предсказала, что цены на золото могут вырасти гораздо больше в 2026 году.

Еще одно жуткое предсказание касается стихийных бедствий. Ванга отмечала, что в этот период наступит пик катастрофы, связанной с изменением климата. Это может привести к наводнениям и чрезвычайной жаре по всему миру. Кроме того, провидица предсказала масштабные разрушения, вызванные землетрясениями во многих местах.

