Україна
Головна Life Моторошні передбачення Ванги на 2026 рік — чого чекати

Моторошні передбачення Ванги на 2026 рік — чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 18:50
Передбачення від Ванги на 2026 рік — що може статися
Провидиця Ванга. Фото: кадр з відео

У пророцтва Ванги вірять мільйони людей по всьому світі. Вона передбачала низку подій, наприклад, розпад СРСР чи теракти 11 вересня у США. Жінка померла ще у 1996 році, однак і досі її віщування викликають інтерес.

Про це пише India.com.

Читайте також:

Що може статися у 2026 році за пророцтвом Ванги

Ванга передбачила кілька воєн та епідемій, тож напередодні 2026 року багато хто з надією очікував на її позитивні прогнози. Однак серед віщувань провидиці на 2026 рік знову є військові дії. При цьому йдеться не про невеликий конфлікт, а про масштабну світову боротьбу.

"Ця війна спустошить Захід, і деякі експерти вважають, що вона може призвести до постійної реструктуризації нинішньої глобальної ієрархії влади. Ця війна спричинить масштабні зрушення всюди", — пише видання.

Крім того, Ванга передбачала, що така війна стане початком чогось зовсім нового. Вона здатна призвести до серйозних політичних та економічних змін. Деякі країни загрузнуть у проблемах, але інші ніби вдихнуть ковток свіжого повітря. Ванга також передбачила, що ціни на золото можуть зрости набагато більше у 2026 році.

Ще одне моторошне передбачення стосується стихійних лих. Ванга зазначала, що в цей період настане пік катастрофи, пов'язаної зі зміною клімату. Це може призвести до повеней та надзвичайної спеки по всьому світі. Крім того, провидиця передбачила масштабні руйнування, спричинені землетрусами в багатьох місцях.

Нагадаємо, раніше ми писали про передбачення на 2026 рік від Нострадамуса. Його фрази сколихнули багатьох.

Також ми розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку не можна розлучатися у 2026 році. Астрологи попередили про неприємності для них.

прогнози цікаві факти передбачення майбутнє 2026 рік
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
