Что делать, когда расходится или заела застежка-молния — лайфхаки

Не каждый человек оказывался в ситуации, когда ломалась или заедала застежка на одежде или аксессуарах. Многие имеют привычку сразу же отдавать такие вещи в ремонт. Однако молнию можно быстро починить и самому, если знать несколько простых лайфхаков.

Что делать, когда молния разошлась

Застежка просто расходится

Если вы застегиваете молнию, она держится определенное время вместе, но впоследствии расходится, стоит просто починить змейку. Для этого возьмите плоскогубцы, поставьте их по центру молнии и сожмите замок.

Молния расходится посередине

Такая проблема может возникать тогда, когда некоторые зубцы искривились. Чтобы их выровнять, воспользуйтесь тонкими кусачками.

Отломались зубцы

Чтобы решить проблему хотя бы на время, стоит найти толстую леску. Она сможет заменить зубцы. Закрепите ее так, чтобы бегунок без проблем проезжал проблемный участок.

Застежка "съезжает" вниз

Если вы столкнулись с такой проблемой, стоит пришить сверху небольшой крючок. После того как вы будете застегивать куртку, кофту или брюки, просто цепляйте язычок замка на этот крючок.

Если же замок застежки сломался, то единственным выходом будет его замена. Для этого нужно снять ограничители, вытащить бегунок, поставить новый и вернуть на место ограничители.

Как починить застежку-молнию, которую заело

Убрать препятствие

Выверните молнию на обратную сторону. Это позволит увидеть, что попало в замок. Уберите ткань или нить, легко дергая бегунок вниз и вверх.

Уменьшить трение

Уменьшить трение на замке-молнии помогут свеча или обычный карандаш. Аккуратно обрисуйте каждый зубец или протрите его воском. Затем плавно подергайте вверх и вниз. Также можно использовать гигиеническую помаду или кусок мыла.

Разжать бегунок

Если молнию окончательно заело, могут помочь кусачки. Разожмите бегунок, однако делайте это очень осторожно, чтобы не испортить застежку.

