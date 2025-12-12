Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Чем украсить елку для счастья в 2026 году — важные детали

Чем украсить елку для счастья в 2026 году — важные детали

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 00:32
Как украсить новогоднюю елку — детали, что обеспечат благополучие и счастье
Девушка украшает елку. Фото: Freepik

Рождество и Новый год уже на пороге, поэтому самое время позаботиться о праздничной елке. Символом 2026 года будет Огненная Лошадь, поэтому важно подобрать украшения, которые будут сочетаться с ним. Мелкие детали на праздничном дереве могут привлечь счастье, благополучие и успех.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Чем украсить елку в этом году

Кольцо

Если вы хотите в новом году найти настоящую любовь, построить отношения или просто улучшить личную жизнь, стоит выбрать именно такое украшение на елку. Кольцо поможет исполнить желание о любви, помолвке или свадьбе.

Все, что связано с лошадью

Поскольку символом следующего года является Огненная Лошадь, все украшения, связанные с этим, будут актуальными. Можно выбрать любые минифигурки лошади или подковы. Также обратите внимание на маленькие брелоки с лошадью. Такие украшения привлекут удачу и быстрое исполнение желаний.

Чим прикрасити ялинку 2026
Украшения на елку. Фото: Instagram

Мини-ключик

Это украшение подойдет тем, кто хочет в 2026 году достичь успеха. Ключ откроет двери к новым возможностям и росту в карьере. Такой символ поможет стать лучшей версией себя.

Палочка корицы

Такое украшение на елке сделает 2026 год периодом финансового роста. Кроме того, это поможет увидеть много возможностей, которые приведут к успеху. Считается, что корица притягивает деньги благодаря своей энергетике и аромату.

Мини-часы

Это украшение поможет принимать в 2026 году правильные решения. Мини-часы также символизируют ожидание нового и текучесть жизни. Они помогут понять, когда и куда стоит двигаться.

Лучше всего украшать елку в красно-золотых цветах. Они принесут домой любовь, благополучие и карьерный рост. А вот от синих оттенков стоит отказаться.

Напомним, ранее мы писали о том, когда начали украшать елку. Эта традиция возникла совершенно случайно.

Также мы рассказывали о том, чего стоит ждать от 2026 года. Специалисты протрактовали предсказания Нострадамуса.

Новый год новогодняя елка советы украшения Новый год 2026
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации