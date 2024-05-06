Що робити, якщо переїв на Великдень — корисні поради, щоб відновитися після свят

Погане самопочуття від переїдання на свята. Фото: istockphoto.com

Український Великдень — це завжди смачний та багатий стіл. Свято не можна уявити без ароматної паски, ковбаси, буженини, шашликів, великодніх яєць, різноманітних салатів та інших смаколиків. А ще доволі часто це все супроводжується солодкими напоями та алкоголем. Тож, не дивно, що після такого гуляння є відчуття важкості, нудоти або ж тривожить печія.

Як відновитися після великоднього застілля, що краще пити для гарного самопочуття та як прибрати важкість у шлунку, розповідаємо далі в матеріалі.

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Можуть бути такі ознаки та симптоми переїдання:

підвищення пульсу (понад 80 ударів за хвилину);

підвищення артеріального тиску;

відчуття жару;

виділення поту;

запаморочення;

нудота;

болі у шлунку;

важкість;

здуття;

поява газів;

печія;

сонливість;

неспокійний сон.

Святкове застілля. Фото: depositphotos.com

Що робити, якщо переїв на Великдень — корисні та дієві поради

1. Пийте багато рідини

Найкраща рідина, яку ви можете запропонувати своєму організму після застілля — проста вода. Вона здатна значно прискорити та покращити процес травлення. Варто випивати склянку води за 30 хвилин до прийому їжі та через 30 хвилин після. І достатню кількість упродовж дня.

До речі, лікарі радять відмовитися від мінеральної води або газованих напоїв, адже бульбашки утворять додаткові гази у кишківнику, що призведе до здуття.

2. Вибирайте корисні напої

Окрім води можна додати до раціону компоти, морси, узвари, трав'яні чаї, молоко. Це збільшить кількість рідини в організмі, пришвидшить обмін речовин та збагатить організм вітамінами та корисними мікроелементами.

3. Споживайте багато клітковини

Після свята варто перейти на страви та продукти, які містять багато клітковини:

цільнозерновий хліб;

овочі;

фрукти;

вівсянка;

коричневий рис.

Особливо корисними будуть запечені овочі, овочеві супи. Можна приготувати легкий салат з вареного або запеченого буряку. Якщо ви страждаєте від здуття, то з фруктами треба бути обережнішими.

4. Уникайте жирної їжі

Після свята варто відмовитися від ковбас, майонезів, фастфудів, смажених страв. М'ясо та рибу краще обирати нежирних сортів.

5. Скоротіть споживання спецій

Пряні, насичені приправами або гострі страви можуть викликати печію, діарею, чи біль у шлунку. Тож, після свята варто дати своєму організму трохи відпочити від такої їжі.

6. Ліки

Якщо ви переїли, медики радять випити активоване вугілля або інший подібний сорбент. З таблетками ферментів варто бути обережними та не вживати без призначення лікарів. А при наявних хронічних захворюваннях травної системи, необхідно прийняти ліки, які були призначені лікарем.

Висновок

Загалом, варто прислухатися до свого організму, стежити за реакцією на різноманітні продукти та намагатися уникати тих, які спричиняють порушення травлення.

Будьте здорові!

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