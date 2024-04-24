Календар свят на травень 2024 — скільки чекати вихідних, коли День матері

Українці відзначають день вишиванки. Фото: УНІАН

В останній місяць весни на українців чекає чимало важливих дат та свят. Зокрема будемо відзначати День матері та День вишиванки. Особливою датою у календарі буде День пам’яті та перемоги над нацизмом. Також травень 2024 року буде багатий на професійні та міжнародні свята.

Новини.LIVE ділиться календарем державних, професійних, міжнародних свят та пам'ятних дат на травень 2024 року, який допоможе не забути про важливі події.

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Зазвичай у травні українці мають декілька додаткових вихідних, які припадають на 1 травня (День праці) та 8 травня (День пам'яті та перемоги над нацизмом).

Проте через повномасштабну війну, яку розпочала країна-агресорка росія, в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. Під час особливого періоду додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це вказано у ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Водночас приватні компанії, підприємства та організації можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам додаткові вихідні.

Традиційно у травні буде 31 календарний день, з них:

23 робочих;

8 — офіційних вихідних (субота й неділя).

Вихідними в останній місяць весни стануть такі дати:

4 та 5 травня;

11 та 12 травня;

18 та 19 травня;

25 та 26 травня.

Планування розкладу на місяць. Фото: depositphotos.com

Що відзначаємо у травні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

1 травня — День весни та праці , Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки;

— , Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки; 2 травня — Всесвітній день паролів, Міжнародний день Гаррі Поттера;

— Всесвітній день паролів, Міжнародний день Гаррі Поттера; 3 травня — Вcесвітній день свободи друку (преси), День кондитера, Міжнародний день Сонця;

— Вcесвітній день свободи друку (преси), День кондитера, Міжнародний день Сонця; 4 травня — Міжнародний день скрапбукінгу, Міжнародний день пожежників, День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки), День Зоряних війн, День народження складної парасольки;

— Міжнародний день скрапбукінгу, Міжнародний день пожежників, День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки), День Зоряних війн, День народження складної парасольки; 5 травня — Міжнародний день акушерки, Міжнародний день білого вина "Совіньйон Блан", Всесвітній день гігієни рук, Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю;

— Міжнародний день акушерки, Міжнародний день білого вина "Совіньйон Блан", Всесвітній день гігієни рук, Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю; 6 травня — День піхоти ЗСУ;

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

7 травня — День радіо, День міста Івано-Франківськ;

— День радіо, День міста Івано-Франківськ; 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом; Міжнародний день Червоного Хреста;

День пам’яті та перемоги над нацизмом. Фото: don.kyivcity.gov.ua

9 травня — День Європи (міжнародний);

— День Європи (міжнародний); 10 травня — Всесвітній день руху для здоров’я;

— Всесвітній день руху для здоров’я; 12 травня — День матері; Всесвітній день медичних сестер, Всесвітній день комунікацій, Міжнародний день здоров’я рослин;

Мама з донькою. Фото: depositphotos.com

13 травня — Всесвітній день кульбаби, День яблучного пирога, Міжнародний день хумусу;

— Всесвітній день кульбаби, День яблучного пирога, Міжнародний день хумусу; 14 травня — День пам’яті українців які рятували євреїв під час Другої світової;

— День пам’яті українців які рятували євреїв під час Другої світової; 15 травня — Міжнародний день сім'ї , Міжнародний день захисту клімату;

— , Міжнародний день захисту клімату; 16 травня — День вишиванки, Міжнародний день світла;

Українки у вишиванках. Фото: google.com

17 травня — Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства, Міжнародний день боротьби з гомофобією;

— Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства, Міжнародний день боротьби з гомофобією; 18 травня — День резервіста в Україні , День науки, Міжнародний день музеїв, День Європи (український), Міжнародний день астрономії (Весняний день астрономії);

— , День науки, Міжнародний день музеїв, День Європи (український), Міжнародний день астрономії (Весняний день астрономії); 19 травня — Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних та дитячих громадських організацій; День пам'яті жертв політичних репресій; Всесвітній день пам'яті людей, що померли від СНІДу; Міжнародний день боротьби із гепатитами;

— Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних та дитячих громадських організацій; День пам'яті жертв політичних репресій; Всесвітній день пам'яті людей, що померли від СНІДу; Міжнародний день боротьби із гепатитами; 20 травня — День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога, Всесвітній день бджіл;

— День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога, Всесвітній день бджіл; 21 травня — Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу і розвитку, Міжнародний день чаю;

— Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу і розвитку, Міжнародний день чаю; 22 травня — Міжнародний день біологічної різноманітності;

— Міжнародний день біологічної різноманітності; 23 травня — Свято Героїв, День морської піхоти України;

День Героїв України. Фото: zolochiv.net

24 травня — День слов'янської писемності та культури;

— День слов'янської писемності та культури; 25 травня — День філолога; День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження;

— День філолога; День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження; 26 травня — День міста Київ, День хіміка, Всесвітній день Дракули;

Столиця України. Фото: google.com

28 травня — День прикордонника, Всеукраїнський день краєзнавства;

— Всеукраїнський день краєзнавства; 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН;

— Міжнародний день миротворців ООН; 30 травня — День степу в Україні;

— День степу в Україні; 31 травня — Всесвітній день без тютюну; День зварювальника, Всесвітній день блондинок.

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