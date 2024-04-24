Коли свято Івана Предтечі 2024 — нова дата, що можна та не можна робити

Вірянки у церкві на свято. Фото: pomisna.info

Різдво Івана Предтечі — велике свято в церковному календарі, присвячене святому, який передрік пришестя Спасителя людства та хрестив Ісуса Христа у річці Йордан. У народі ж цей день більш відомий як свято Івана Купала. Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата святкування змінилася.

Новини.LIVE розповідає, коли тепер віряни східного обряду святкують Різдво Івана Предтечі, які існують традиції та заборони на свято.

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Коли свято Івана Предтечі 2024 року

Раніше Різдво Івана Хрестителя й відповідно Івана Купала українці незмінно відзначали 7 липня. Проте, перехід на новий календар зміщує всі неперехідні церковні свята на 13 днів назад.

Тобто, відтепер свято Івана Предтечі або Івана Купала будемо святкувати 24 червня.

Варто зауважити, що прийняття нового календарного стилю або збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

Що відомо про Івана Хрестителя — історія та суть свята

Свято, що українські віряни будуть відзначати 24 червня, присвячене важливій події — дню народження великого пророка Івана Хрестителя, якого ще називають Предтечею, тобто попередником Ісуса Христа.

Саме він побачив Спасителя серед інших людей і сповістив про Його прихід. Також Предтеча відомий тим, що хрестив Ісуса Христа у річці Йордан, за що отримав своє друге церковне прізвисько — Хреститель.

Відповідно до церковних переказів, Іван народився у літньої пари, яка отримала пророцтво про його появу через архангела Гавриїла.

Перші 30 років свого життя Іван прожив у пустелі, адже матір з сином були вимушені рятуватися від гніву царя Ірода, який наказав убити всіх немовлят.

Вже у дорослому віці Іван Предтеча став проповідником та закликав хреститися. У річці Йордан Іван хрестив багатьох юдеїв. За це правитель Ірода Антипа схопив його і стратив. Дружина Антипи забажала в подарунок голову Івана Хрестителя. А тому тіло поховали без голови. Згодом голова була втрачена, але знаходилася тричі.

Святий Іван Хреститель. Фото: google.com

Що не можна робити на Різдво Івана Хрестителя

Віряни у цей день дотримуються певних суворих заборон, щоб не осквернити душу гріховними діяннями та не розгнівити Господа.

Тож, на Різдво Івана Хрестителя не можна:

сваритися;

лихословити;

злитися;

обмовляти когось;

ображати когось;

веселитися;

шуміти;

співати;

танцювати;

різати ножем щось кругле (оскільки Предтечу стратили, відрубавши голову);

займатися рукоділлям;

займатися прибиранням.

У цей день, як і в будь-який інший, церквою заборонені ворожіння, різні обряди та інші язичницькі звичаї.

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Традиції на Різдво Івана Предтечі — що можна робити

У свято віряни стараються відвідати церкву, щоб побувати на богослужінні. Також у цей день моляться святому, просячи прощення гріхів, міцного здоров'я, заступництва тощо.

Бездітні пари моляться про успішне зачаття. Вважається, що святий Іван може допомогти навіть тим, хто вже втратив надію, адже він сам народився у літніх батьків.

Варто цього дня допомогти нужденним або підтримати людину у важку хвилину її життя.

Які існують прикмети на свято Івана Предтечі

Різдво Івана Предтечі є святом, пов'язаним з багатьма традиціями та прикметами:

Якщо на Різдво Івана Хрестителя ллє дощ, то погода до кінця літа буде дощовою.

Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.

Сильна роса у свято — до врожаю огірків.

Вода, набрана на свято із водойм, може захистити від хвороб і забезпечити довголіття.

Лікарські трави та квіти, зібрані на Різдво Іоанна Предтечі, мають особливі цілющі властивості.

Дівчина, яка в цей день з ранку вмиється росою, надовго збереже молодість і красу.

Якщо цього побачити мишу, то це говорить про швидке поповнення в родині.

Зоряна ніч на Предтечу — можна чекати щедрий врожай грибів восени.

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