Коли Трійця 2024 року — дата, що не можна робити, як залучити щастя і достаток

Свято Трійці у народному стилі, Київ. Фото: radiosvoboda.org

Одне з найрадісніших православних свят, яке настає через 50 днів після Великодня — Трійця, День святої Трійці або П'ятидесятниця. В народі ж його називають Зелене свято. Цього дня віряни славлять триєдність Бога — один із головних догматів християнства.

Новини.LIVE розповідає, коли українці святкуватимуть Трійцю 2024 року, що не можна робити та які існують звичаї, традиції і ритуали у свято.

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Як відомо, Трійця має дату, що плаває. Щоб дізнатися, коли День святої Трійці настає у православних, потрібно спершу визначити дату Великодня, адже як вже зазначалося вище свято відзначають через 50 днів після Воскресіння Христового, а в католицизмі — через 57 днів.

Ще одна важлива умова — свято завжди випадає на неділю. Цього року Трійця, як і Великдень 2024 року, буде пізньою.

Так, католики відзначатимуть Трійцю 19 травня (Великдень 31 березня). А от православні віряни зустрінуть День святої Трійці аж 23 червня (Великдень 5 травня).

Зелені свята, Трійця, 2022 рік. Фото: zruchno.travel

Як відзначають Трійцю в Україні — традиції та звичаї

Християни у свято обов'язково читають Святе Письмо та згадують подію з Біблії.

Через 50 днів після воскресіння Ісуса Христа на землю при апостолах зійшов Святий Дух. Учні Христа заговорили різними мовами та отримали від Духа дар проповідування. Вони розійшлися різними країнами, щоб поширювати християнство світом.

Також традиційно на трійцю віряни відвідують храми, освячуючи зелені букети, особливо стебла лепехи. У церкву цього дня треба надягати красивий та святковий одяг.

Також українці здавна на Трійцю прикрашали житло та одяг зеленню, квітами та літніми травами. Освячену зелень розкладали на підлозі та горизонтальних поверхнях у будинку, щоб відлякати зло та лихо.

У свято збирають дикі цілющі трави: пижму, мати-й-мачуху, чебрець, мелісу. З рослин українці заварюють лікувальний чай, а залишки зелені засушують на зиму.

Віряни в Церкві. Фото: google.com

Що не можна робити на Трійцю

Хоч День святої Трійці — радісна подія, віряни дотримуються у цю дату певних заборон, щоб уникнути гріха та біди.

У Трійцю не можна:

сваритися;

лихословити;

розпалювати конфлікти;

брехати;

заздрити;

пліткувати;

вживати алкоголь;

займатися важкою фізичною працею;

відмовляти в допомозі близьким;

купатися у водоймах;

святкувати весілля;

прибирати;

займатися рукоділлям;

поратися на городі;

зрубувати дерева;

виривати зелень.

Свято Трійця в Україні. Фото: google.com

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Обряд на здоров'я у День святої Трійці

Роса, що випала на Трійцю, вважається цілющою й такою, що здатна подарувати красу та молодість. Дівчатам рекомендується вмиватися нею, щоб зберегти молодість і привабливість.

Також потрібно при цьому сказати:

"Свято Трійці Святої обдаровує красою: блиск в очах і волоссі, червоний відблиск на губах, шкіра оксамитова, а дума моя світла".

Обряд на сімейне щастя на Зелене свято

На Трійцю для збереження сімейного щастя готували особливу яєчню. Щоб її приготувати, необхідно дотримуватися певних правил:

взяти два яйця, які курка знесла у четвер (вони символізують подружню пару);

посолити яєчню виключно четверговою сіллю;

приправити страву зеленою цибулею, часником і петрушкою, які не можна шинкувати;

смажити на круглій пательні;

після господиня має прочитати молитву над стравою.

Варто зауважити, що такі ритуали є народними звичаями. Церква не схвалює подібного.

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