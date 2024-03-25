Собор Архангела Гавриїла 26 березня — що не можна робити, як привабити щастя

Собор Архангела Гавриїла 2024 — що суворо заборонено робити і як привабити щастя
У цей вівторок, 26 березня, за новим церковним календарем українські віряни відзначають важливе свято — Собор Архангела Гавриїла. У народі ж цю дату прозвали Гавриїл Благовіст. Вона встановлена на честь подяки небесному посланцю, який сповістив Пресвяту Богородицю про народження Спасителя людства.
Новини.LIVE розповідає, що суворо заборонено робити у цю дату, як привабити здоров'я та щастя у свято Собор Архангела Гавриїла та яку молитву прочитати.
Хто такий архангел Гавриїл — у чому допомагає святий
Архангела Гавриїла називають служителем чудес і таємниць Божих. Відповідно до Святого Письма, саме Гавриїл є посланником благих звісток.
Архангел Гавриїл відомий тим, що:
- відкрив пророку Мойсею таємницю створення світу і допоміг написати Книгу Буття;
- повідомив святій Анні про те, що вона народить Діву Марію;
- опікав Діву Марію за життя;
- розповів Діві Марії, що вона буде матір'ю Сина Божого;
- попередив Йосипа, чоловіка Марії, що Ірод має намір вбити всіх немовлят і таким чином врятував маленького Ісуса, Богородицю і самого Йосипа.
Архангела Гавриїла шанують два рази на рік. За новим церковним календарем:
- 26 березня;
- 13 липня.
На іконах архангела зображують як юнака, який тримає в руці квітучу райську гілку або білу лілію. Є варіанти, де він зі сферичним дзеркалом або з палаючою свічкою всередині світильника.
Що можна робити у Собор Архангела Гавриїла 26 березня
Як правило, віряни відвідують храм, моляться перед іконою Гавриїла, просять архангела допомоги в зціленні від хвороб, ставлять свічки за своє здоров'я та здоров'я близьких.
У народі вважають, що цього дня архангел спускається з небес, щоб виконати бажання людей, тому цього дня святому потрібно обов'язково помолитися. Тим хто звернеться до Гавриїла з щирим серцем, архангел подарує щастя, здоров'я, гармонію та мир.
Що не можна робити у Собор Архангела Гавриїла
Варто нагадати, що наразі триває Великий піст, у цей період віряни виключають з раціону м'ясо, рибу та молочні продукти. Суворо заборонено вживати алкоголь.
У свято Собор Архангела Гавриїла не можна:
- сваритися;
- ображатися;
- ображати;
- злитися;
- лихословити;
- обмовляти когось;
- відмовляти в допомозі;
- займатися рукоділлям.
Про що говорять прикмети на 26 березня
- Якщо у Собор Архангела Гавриїла заморозок — буде врожай ярого хліба.
- Погода ясна і тепла 26 березня — до врожаю фруктів.
- Верба зацвіла на свято 26 березня — пора пасіку виставляти.
- Багато "сережок" на вербі у Собор Архангела Гавриїла — рік буде врожайним і багатим.
- Сни з 26 на 27 березня можуть виповнитися впродовж тижня.
- На Гавриїла Благовіста потрібно бути обережними та не спотикатися, бо можна накликати на себе біду.
Як молитися архангелу Гавриїлу, що просити та яку молитву читати
У Гавриїла просять добробуту в домі, позбавлення від різних хвороб, щастя в житті, а жінки молять про народження дитини.
На Собор Архангела Гавриїла можна прочитати молитву, а можна помолитися і своїми словами — головне щиро.
Пропонуємо прочитати таку молитву у Собор Архангела Гавриїла:
О святий Архангеле Гавриїле! Всеусердно молимо Тебе, настав нас, рабів Божих (імена) на покаяння від злих діл і на утвердження в вірі нашій, зміцни й захисти душі наші від спокус облудних і ублагай Творця нашого дарувати відпущення гріхів наших. О святий великий Гавриїле Архангеле! Не зневаж нас, грішних, що молимось тобі у віці цьому і в будучому, але завжди помічником нашим будь, щоб невтомно ми славили Отця, і Сина, і Святого Духа, владу твою і заступництво на віки вічні. Амінь.
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