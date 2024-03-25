Собор Архангела Гавриїла 26 березня — що не можна робити, як привабити щастя

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

У цей вівторок, 26 березня, за новим церковним календарем українські віряни відзначають важливе свято — Собор Архангела Гавриїла. У народі ж цю дату прозвали Гавриїл Благовіст. Вона встановлена на честь подяки небесному посланцю, який сповістив Пресвяту Богородицю про народження Спасителя людства.

Новини.LIVE розповідає, що суворо заборонено робити у цю дату, як привабити здоров'я та щастя у свято Собор Архангела Гавриїла та яку молитву прочитати.

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Архангела Гавриїла називають служителем чудес і таємниць Божих. Відповідно до Святого Письма, саме Гавриїл є посланником благих звісток.

Архангел Гавриїл відомий тим, що:

відкрив пророку Мойсею таємницю створення світу і допоміг написати Книгу Буття;

повідомив святій Анні про те, що вона народить Діву Марію;

опікав Діву Марію за життя;

розповів Діві Марії, що вона буде матір'ю Сина Божого;

попередив Йосипа, чоловіка Марії, що Ірод має намір вбити всіх немовлят і таким чином врятував маленького Ісуса, Богородицю і самого Йосипа.

Архангела Гавриїла шанують два рази на рік. За новим церковним календарем:

26 березня;

13 липня.

На іконах архангела зображують як юнака, який тримає в руці квітучу райську гілку або білу лілію. Є варіанти, де він зі сферичним дзеркалом або з палаючою свічкою всередині світильника.

Архангел Гавриїл. Фото: depositphotos.com

Що можна робити у Собор Архангела Гавриїла 26 березня

Як правило, віряни відвідують храм, моляться перед іконою Гавриїла, просять архангела допомоги в зціленні від хвороб, ставлять свічки за своє здоров'я та здоров'я близьких.

У народі вважають, що цього дня архангел спускається з небес, щоб виконати бажання людей, тому цього дня святому потрібно обов'язково помолитися. Тим хто звернеться до Гавриїла з щирим серцем, архангел подарує щастя, здоров'я, гармонію та мир.

Що не можна робити у Собор Архангела Гавриїла

Варто нагадати, що наразі триває Великий піст, у цей період віряни виключають з раціону м'ясо, рибу та молочні продукти. Суворо заборонено вживати алкоголь.

У свято Собор Архангела Гавриїла не можна:

сваритися;

ображатися;

ображати;

злитися;

лихословити;

обмовляти когось;

відмовляти в допомозі;

займатися рукоділлям.

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Про що говорять прикмети на 26 березня

Якщо у Собор Архангела Гавриїла заморозок — буде врожай ярого хліба.

Погода ясна і тепла 26 березня — до врожаю фруктів.

Верба зацвіла на свято 26 березня — пора пасіку виставляти.

Багато "сережок" на вербі у Собор Архангела Гавриїла — рік буде врожайним і багатим.

Сни з 26 на 27 березня можуть виповнитися впродовж тижня.

На Гавриїла Благовіста потрібно бути обережними та не спотикатися, бо можна накликати на себе біду.

Архангел Гавриїл сповіщає благу звістку Діві Марії. Фото: google.com

Як молитися архангелу Гавриїлу, що просити та яку молитву читати

У Гавриїла просять добробуту в домі, позбавлення від різних хвороб, щастя в житті, а жінки молять про народження дитини.

На Собор Архангела Гавриїла можна прочитати молитву, а можна помолитися і своїми словами — головне щиро.

Пропонуємо прочитати таку молитву у Собор Архангела Гавриїла:

О святий Архангеле Гавриїле! Всеусердно молимо Тебе, настав нас, рабів Божих (імена) на покаяння від злих діл і на утвердження в вірі нашій, зміцни й захисти душі наші від спокус облудних і ублагай Творця нашого дарувати відпущення гріхів наших. О святий великий Гавриїле Архангеле! Не зневаж нас, грішних, що молимось тобі у віці цьому і в будучому, але завжди помічником нашим будь, щоб невтомно ми славили Отця, і Сина, і Святого Духа, владу твою і заступництво на віки вічні. Амінь.

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