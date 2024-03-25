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Собор Архангела Гавриїла 2024 — що суворо заборонено робити і як привабити щастя

25 березня 2024 21:58
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Собор Архангела Гавриїла 26 березня — що не можна робити, як привабити щастя
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей вівторок, 26 березня, за новим церковним календарем українські віряни відзначають важливе свято — Собор Архангела Гавриїла. У народі ж цю дату прозвали Гавриїл Благовіст. Вона встановлена на честь подяки небесному посланцю, який сповістив Пресвяту Богородицю про народження Спасителя людства.

Новини.LIVE розповідає, що суворо заборонено робити у цю дату, як привабити здоров'я та щастя у свято Собор Архангела Гавриїла та яку молитву прочитати. 

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Хто такий архангел Гавриїл — у чому допомагає святий

Архангела Гавриїла називають служителем чудес і таємниць Божих. Відповідно до Святого Письма, саме Гавриїл є посланником благих звісток. 

Архангел Гавриїл відомий тим, що:

  • відкрив пророку Мойсею таємницю створення світу і допоміг написати Книгу Буття;
  • повідомив святій Анні про те, що вона народить Діву Марію;
  • опікав Діву Марію за життя;
  • розповів Діві Марії, що вона буде матір'ю Сина Божого;
  • попередив Йосипа, чоловіка Марії, що Ірод має намір вбити всіх немовлят і таким чином врятував маленького Ісуса, Богородицю і самого Йосипа.

Архангела Гавриїла шанують два рази на рік. За новим церковним календарем: 

  • 26 березня;
  • 13 липня. 

На іконах архангела зображують як юнака, який тримає в руці квітучу райську гілку або білу лілію. Є варіанти, де він зі сферичним дзеркалом або з палаючою свічкою всередині світильника.

 

Хто такий Архангел Гавриїл — у чому допомагає святий
Архангел Гавриїл. Фото: depositphotos.com

Що можна робити у Собор Архангела Гавриїла 26 березня

Як правило, віряни відвідують храм, моляться перед іконою Гавриїла, просять архангела допомоги в зціленні від хвороб, ставлять свічки за своє здоров'я та здоров'я близьких. 

У народі вважають, що цього дня архангел спускається з небес, щоб виконати бажання людей, тому цього дня святому потрібно обов'язково помолитися. Тим хто звернеться до Гавриїла з щирим серцем, архангел подарує щастя, здоров'я, гармонію та мир. 

Що не можна робити у Собор Архангела Гавриїла

Варто нагадати, що наразі триває Великий піст, у цей період віряни виключають з раціону м'ясо, рибу та молочні продукти. Суворо заборонено вживати алкоголь. 

У свято Собор Архангела Гавриїла не можна: 

  • сваритися;
  • ображатися;
  • ображати;
  • злитися;
  • лихословити;
  • обмовляти когось;
  • відмовляти в допомозі;
  • займатися рукоділлям. 

 

Що не можна робити у Собор архангела Гавриїла
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Про що говорять прикмети на 26 березня

  • Якщо у Собор Архангела Гавриїла заморозок — буде врожай ярого хліба.
  • Погода ясна і тепла 26 березня — до врожаю фруктів.
  • Верба зацвіла на свято 26 березня — пора пасіку виставляти.
  • Багато "сережок" на вербі у Собор Архангела Гавриїла — рік буде врожайним і багатим.
  • Сни з 26 на 27 березня можуть виповнитися впродовж тижня.
  • На Гавриїла Благовіста потрібно бути обережними та не спотикатися, бо можна накликати на себе біду.

 

Як молитися Архангелу Гавриїлу, що просити та яку молитву читати
Архангел Гавриїл сповіщає благу звістку Діві Марії. Фото: google.com

Як молитися архангелу Гавриїлу, що просити та яку молитву читати 

У Гавриїла просять добробуту в домі, позбавлення від різних хвороб, щастя в житті, а жінки молять про народження дитини.

На Собор Архангела Гавриїла можна прочитати молитву, а можна помолитися і своїми словами — головне щиро.

Пропонуємо прочитати таку молитву у Собор Архангела Гавриїла:

О святий Архангеле Гавриїле! Всеусердно молимо Тебе, настав нас, рабів Божих (імена) на покаяння від злих діл і на утвердження в вірі нашій, зміцни й захисти душі наші від спокус облудних і ублагай Творця нашого дарувати відпущення гріхів наших. О святий великий Гавриїле Архангеле! Не зневаж нас, грішних, що молимось тобі у віці цьому і в будучому, але завжди помічником нашим будь, щоб невтомно ми славили Отця, і Сина, і Святого Духа, владу твою і заступництво на віки вічні. Амінь.

 

Раніше ми писали, коли українці відзначатимуть Вербну неділю, які існують українські традиції та заборони у свято. 

Нагадаємо, також ми розповідали, коли українці святкують Чистий четвер 2024 року, що треба знати про традиції та заборони свята. 

свята
традиції
молитви
релігія
заборони
Собор Архангела Гавриїла

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