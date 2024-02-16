Коли Великий піст 2024 року — дата, що категорично не можна робити

Дівчина у церкві ставить свічки. Фото: pomisna.info

Великий піст — найдовший, найважливіший та найсуворіший в церковному календарі. Закінчується він напередодні Великодня і триває 48 днів. У цей час віряни дотримуються багатьох настанов та заборон. Зокрема не вживають м'ясної та молочної їжі, відмовляються від розваг та веселощів. А увесь вільний час приділяють духовному розвитку, молитвам та спілкуванню з Господом.

Коли починається Великий піст 2024 року та що категорично не можна робити у цей важливий період, розповідаємо далі у матеріалі.

Великий піст 2024 — дата

Як відомо, дата Великого посту завжди залежить від дати Великодня. Він має розпочатися за сім тижнів до Воскресіння Господнього.

За новим стилем календаря, 2024 року Великий піст почнеться 18 березня і закінчиться 4 травня.

Ця дата є спільною для вірян, що живуть за юліанським та новоюліанським календарем, адже Великдень не належить до неперехідних постійних свят.

Які дні вважаються найсуворішими у Великий піст

Найскладнішими вважаються перший день посту — Чистий понеділок, що припадає на 18 березня. Цього дня не можна їсти. Дозволяється лише вода. Наступних чотири дні — з вівторка по п’ятницю, рекомендується вживати тільки сиру їжу.

Також дуже складним днем є Страсна п’ятниця, що цьогоріч буде 3 травня. Цього дня віряни також повністю відмовляються від їжі.

Також суворими можна вважати другий - п’ятий дні посту та останній тиждень посту, крім неділі, на яку припадає Великдень. У ці дні віряни мають дотримуватися сухоїдіння. Це означає, що можна вживати їжу, але без жодної термічної обробки.

Віряни у церкві. Фото: pomisna.info

Що не можна робити у Великий піст — суворі заборони

Перш за все, слід зазначити, що віряни, які дотримуються суворого посту, багато моляться, часто відвідують церкву і дотримуються більшості обмежень. Проте, кожна людина має сама для себе вирішити, яких обмежень їй дотримуватися і яка їх мета.

Під час Великого посту не можна:

влаштовувати галасливі вечірки;

влаштовувати весілля;

вінчатися;

відзначати гучно день народження;

розпивати будь-які алкогольні напої;

піддаватися поганим звичкам (варто відмовитися від куріння);

сваритися та провокувати інших на конфлікт;

лихословити;

злитися;

ображатися;

піддаватися смутку;

засуджувати людей;

заздрити.

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Чи можна займатися сексом під час Великого посту

Священники не дають єдиної відповіді з цього приводу. Частина з них стверджує, що під час суворого посту необхідно відмовитися від будь-яких видів втіх, у тому числі й плотських.

Інші зазначають, що інтимні відносини сприяють гармонійним сімейним відносинам, тому відмовлятися від цього не варто.

Є ще й третя категорія, яка підтримує правило золотої середини: утримуватися від сексу варто лише у дні найсуворішого посту.

Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька та пройшов легко і з користю.