Когда Великий пост в 2024 году — дата, что категорически нельзя делать

Девушка в церкви ставит свечи. Фото: pomisna.info

Великий пост — самый длинный, самый важный и строгий в церковном календаре. Заканчивается он в канун Пасхи и длится 48 дней. В это время верующие придерживаются многих наставлений и запретов. В частности, не употребляют мясную и молочную пищу, отказываются от развлечений и веселья. Все свободное время уделяют духовному развитию, молитвам и общению с Господом.

Когда начинается Великий пост в 2024 году и что категорически нельзя делать в этот важный период, рассказываем далее в материале.

Великий пост 2024 — дата

Как известно, дата Великого поста всегда зависит от даты Пасхи. Он должен начаться за семь недель до Воскресения Господня.

По новому стилю календаря, в 2024 году Великий пост начнется 18 марта и закончится 4 мая.

Эта дата общая для верующих, живущих по юлианскому и новоюлианскому календарю, ведь Пасха не относится к непереходящим постоянным праздникам.

Какие дни считаются самыми строгими в Великий пост

Самыми сложными считаются первый день поста — Чистый понедельник, приходящийся на 18 марта. В этот день нельзя есть. Разрешается только вода. Следующие четыре дня — со вторника по пятницу, рекомендуется употреблять только сырую пищу.

Также очень сложным днем есть Страстная пятница, которая в этом году будет 3 мая. В этот день верующие тоже полностью отказываются от еды.

Также суровыми можно считать второй - пятый день поста и последнюю неделю поста, кроме воскресенья, на которое приходится Пасха. В эти дни верующие должны соблюдать сухое питание. Это означает, что можно употреблять пищу, но без термической обработки.

Верующие в церкви. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в Великий пост — строгие запреты

Прежде всего, следует отметить, что верующие, соблюдающие строгий пост, много молятся, часто посещают церковь и соблюдают большинство ограничений. Однако каждый человек должен сам для себя решить, каких ограничений ему придерживаться и какова их цель.

Во время Великого поста нельзя:

устраивать шумные вечеринки;

устраивать свадьбу;

венчаться;

отмечать громко день рождения;

распивать любые алкогольные напитки;

подвергаться плохим привычкам (следует отказаться от курения);

ссориться и провоцировать других на конфликт;

злословить;

злиться;

обижаться;

подвергаться печали;

осуждать людей;

завидовать.

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Можно ли заниматься сексом во время Великого поста

Священники не дают единого ответа на этот счет. Часть из них утверждает, что во время строгого поста необходимо отказаться от любых видов утех, в том числе и плотских.

Остальные отмечают, что интимные отношения способствуют гармоничным семейным отношениям, поэтому отказываться от этого не стоит.

Есть еще и третья категория, поддерживающая правило золотой середины: воздерживаться от секса стоит только в дни строжайшего поста.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.