Собор Архангела Гавриила 26 марта — что нельзя делать, как привлечь счастье

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com

В этот вторник, 26 марта, по новому церковному календарю украинские верующие отмечают важный праздник Собор Архангела Гавриила. В народе эту дату прозвали Гавриил Благовест. Она установлена в честь благодарения небесному посланнику, возвестившему Пресвятую Богородицу о рождении Спасителя человечества.

Новини.LIVE рассказывает, что строго запрещено делать в эту дату, как привлечь здоровье и счастье в праздник Собор Архангела Гавриила и какую молитву прочесть.

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Архангела Гавриила называют служителем чудес и тайн Божьих. Согласно Священному Писанию, именно Гавриил является посланником благих известий.

Архангел Гавриил известен тем, что:

открыл пророку Моисею тайну сотворения мира и помог написать Книгу Бытия;

сообщил святой Анне о том, что она родит Деву Марию;

предупредил Иосифа, мужа Анны, что Ирод намерен убить всех младенцев и таким образом спас маленького Иисуса, Богородицу и самого Иосифа;

опекал Деву Марию за жизнь;

рассказал Деве Марии, что она будет матерью Сына Божия.

Архангела Гавриила чтят два раза в год. По новому церковному календарю:

26 марта;

13 июля.

На иконах архангела изображают как юношу, держащего в руке цветущую райскую ветвь или белую лилию. Есть варианты, где он со сферическим зеркалом или с горящей свечой внутри светильника.

Архангел Гавриил. Фото: depositphotos.com

Что можно делать в Соборе Архангела Гавриила 26 марта

Как правило, верующие посещают храм, молятся перед иконой Гавриила, просят архангела помощи в исцелении от болезней, ставят свечи за свое здоровье и здоровье близких.

В народе считают, что в этот день архангел спускается с небес, чтобы исполнить желание людей, поэтому святому нужно обязательно помолиться в этот день. Тем, кто обратится к Гавриилу с искренним сердцем, архангел подарит счастье, здоровье, гармонию и мир.

Что нельзя делать в Собор Архангела Гавриила

Стоит напомнить, что продолжается Великий пост , в этот период верующие исключают из рациона мясо, рыбу и молочные продукты. Строго запрещено употреблять алкоголь.

В праздник Собор Архангела Гавриила нельзя:

ссориться;

обижаться;

оскорблять;

злиться;

злословить;

оговаривать кого-то;

отказывать в помощи;

заниматься рукоделием.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com

О чем говорят приметы на 26 марта

По приметам дня судят о погоде и урожае:

Если у Собора Архангела Гавриила заморозок — будет урожай ярового хлеба.

Погода ясная и теплая 26 марта – к урожаю фруктов.

Ива зацвела на праздник 26 марта – пора пасеку выставлять.

Многие "серьги" на вербе в Собор Архангела Гавриила - год будет урожайным и богатым.

Архангел Гавриил возвещает благую весть Деве Марии. Фото: google.com

Как молиться архангелу Гавриилу, что просить и какую молитву читать

У Гавриила просят благополучия в доме, избавления от разных болезней, счастья в жизни, а женщины молят о рождении ребенка.

На Собор Архангела Гавриила можно прочесть молитву, а можно помолиться и своими словами — главное искренне.

Предлагаем прочесть такую молитву в Собор Архангела Гавриила:

О святой Архангел Гавриил! Всесердно молим Тебя, наставь нас, рабов Божиих (имена) на покаяние от злых дел и на утверждение в вере нашей, укрепи и защити души наши от искушений лживых и умоляй Творца нашего даровать отпущение грехов наших. О святой великий Гавриил Архангел! Не презри нас, грешных, молящихся тебе в веке этом и в будущем, но всегда помощником нашим будь, чтобы без устали мы славили Отца, и Сына, и Святого Духа, власть твою и покровительство во веки веков. Аминь.

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