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Собор Архангела Гавриила 2024 — что строго запрещено делать и как привлечь счастье

25 марта 2024 21:58
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Собор Архангела Гавриила 26 марта — что нельзя делать, как привлечь счастье
Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот вторник, 26 марта, по новому церковному календарю украинские верующие отмечают важный праздник Собор Архангела Гавриила. В народе эту дату прозвали Гавриил Благовест. Она установлена в честь благодарения небесному посланнику, возвестившему Пресвятую Богородицу о рождении Спасителя человечества.

Новини.LIVE рассказывает, что строго запрещено делать в эту дату, как привлечь здоровье и счастье в праздник Собор Архангела Гавриила и какую молитву прочесть.

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Кто такой архангел Гавриил — в чем помогает святой

Архангела Гавриила называют служителем чудес и тайн Божьих. Согласно Священному Писанию, именно Гавриил является посланником благих известий.

Архангел Гавриил известен тем, что:

  • открыл пророку Моисею тайну сотворения мира и помог написать Книгу Бытия;
  • сообщил святой Анне о том, что она родит Деву Марию;
  • предупредил Иосифа, мужа Анны, что Ирод намерен убить всех младенцев и таким образом спас маленького Иисуса, Богородицу и самого Иосифа;
  • опекал Деву Марию за жизнь;
  • рассказал Деве Марии, что она будет матерью Сына Божия.

Архангела Гавриила чтят два раза в год. По новому церковному календарю:

  • 26 марта;
  • 13 июля.

На иконах архангела изображают как юношу, держащего в руке цветущую райскую ветвь или белую лилию. Есть варианты, где он со сферическим зеркалом или с горящей свечой внутри светильника.

 

Кто такой Архангел Гавриил – в чем помогает святой
Архангел Гавриил. Фото: depositphotos.com

Что можно делать в Соборе Архангела Гавриила 26 марта

Как правило, верующие посещают храм, молятся перед иконой Гавриила, просят архангела помощи в исцелении от болезней, ставят свечи за свое здоровье и здоровье близких.

В народе считают, что в этот день архангел спускается с небес, чтобы исполнить желание людей, поэтому святому нужно обязательно помолиться в этот день. Тем, кто обратится к Гавриилу с искренним сердцем, архангел подарит счастье, здоровье, гармонию и мир.

Что нельзя делать в Собор Архангела Гавриила

Стоит напомнить, что продолжается Великий пост , в этот период верующие исключают из рациона мясо, рыбу и молочные продукты. Строго запрещено употреблять алкоголь.

В праздник Собор Архангела Гавриила нельзя:

  • ссориться;
  • обижаться;
  • оскорблять;
  • злиться;
  • злословить;
  • оговаривать кого-то;
  • отказывать в помощи;
  • заниматься рукоделием.

 

Что нельзя делать в Соборе архангела Гавриила
Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com

О чем говорят приметы на 26 марта

По приметам дня судят о погоде и урожае:

  • Если у Собора Архангела Гавриила заморозок — будет урожай ярового хлеба.
  • Погода ясная и теплая 26 марта – к урожаю фруктов.
  • Ива зацвела на праздник 26 марта – пора пасеку выставлять.
  • Многие "серьги" на вербе в Собор Архангела Гавриила - год будет урожайным и богатым.

 

Как молиться Архангелу Гавриилу, что просить и какую молитву читать
Архангел Гавриил возвещает благую весть Деве Марии. Фото: google.com

Как молиться архангелу Гавриилу, что просить и какую молитву читать

У Гавриила просят благополучия в доме, избавления от разных болезней, счастья в жизни, а женщины молят о рождении ребенка.

На Собор Архангела Гавриила можно прочесть молитву, а можно помолиться и своими словами — главное искренне.

Предлагаем прочесть такую молитву в Собор Архангела Гавриила:

О святой Архангел Гавриил! Всесердно молим Тебя, наставь нас, рабов Божиих (имена) на покаяние от злых дел и на утверждение в вере нашей, укрепи и защити души наши от искушений лживых и умоляй Творца нашего даровать отпущение грехов наших. О святой великий Гавриил Архангел! Не презри нас, грешных, молящихся тебе в веке этом и в будущем, но всегда помощником нашим будь, чтобы без устали мы славили Отца, и Сына, и Святого Духа, власть твою и покровительство во веки веков. Аминь.

 

Раньше мы писали, когда украинцы будут отмечать Вербное воскресенье , которые существуют украинские традиции и запреты на праздник.

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Собор Архангела Гавриила

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