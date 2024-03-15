Коли Вербна неділя 2024 — дата, що не можна робити та як привабити щастя

Коли українці святкують Вербну неділю 2024 — дата, заборони та ритуали на щастя
Одне з важливих християнських свят, яке тісно пов'язане зі святкуванням Великодня, — Вербна неділя. Воно пов'язане зі значущою подією — саме в цей день Ісус Христос увійшов до Єрусалиму. Тому дата ще має назву Вхід Господній в Єрусалим.
Новини.LIVE розповідає, коли українці святкуватимуть Вербну неділю, що не можна робити на свято та як його правильно провести, щоб привабити щастя та здоров'я.
Коли Вербна неділя 2024 року
Дата святкування Вербної неділі пов'язане з Великоднем. Так, це свято відзначають на сьомий день перед Христовим Воскресінням.
2024 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначатимуть Вербну неділю 28 квітня. Відповідно Великдень — 5 травня.
Католики відзначатимуть Великдень 31 березня, а Вербну неділю — 24 березня.
Що треба робити у Вербну неділю, щоб привабити щастя та здоров'я
Як і більшість свят, які відзначають українці, Вербна неділя тісно переплетене з язичництвом, народними традиціями та християнством.
Віряни цього дня обов'язково вирушають до храму, щоб взяти участь у богослужінні, помолитися та попросити Бога про прощення та здоров'я для всіх рідних.
Також на Вербну неділю освячують гілочки верби. Вірять, що такий освячений предмет стане захисником будинку від лиха і подарує своєму господареві міцне здоров'я. Гілочки обов'язково зберігали аж до Вербної неділі прийдешнього року.
Часто освячені гілочки верби садили у саду чи на городі. Історики вважають, що ця процедура мала більше символічне значення, наче очищувала поле від негативу.
Цікава традиція пов'язана з вербними гілочками. Молоді дівчата і хлопці брали їх і злегка "били" тих, хто лишився вдома і не ходив на службу.
Водночас примовляли:
"Не я б'ю — верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечко червоне яєчко!".
Також бажали одне одному здоров'я і достатку:
"Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, А багатий, як земля!".
Що не можна робити у Вербну неділю
Попри те, що Вербна неділя світле та радісне свято, існують певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб уникнути лиха та бід.
Не можна:
- займатися важкою фізичною працею;
- саджати городину, поратися в саду;
- шити;
- в'язати;
- займатися будь-яким рукоділлям;
- сваритися;
- лихословити;
- обмовляти когось;
- злитися.
Також не варто забувати, що у цей період все ще триває Великий піст, а отже ті, хто його дотримується мають утримуватися від скоромної їжі. Також не можна влаштовувати гучних гулянь та застіль.
Які існують прикмети у Вербну неділю
- Якщо на свято пішов дощ, рік буде важким.
- Ранковий іній і туман обіцяють урожайний рік.
- Якщо на Вербну неділю розквітла верба, слід чекати удачу та щастя у цьому році.
- Сонячна погода у Вербну неділю обіцяє успішний рік.
- Крик птахів під час польоту віщує посушливе літо.
Раніше ми писали, якого числа день весняного рівнодення буде 2024 року, що не можна робити у цю дату та які існують традиції і прикмети.
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