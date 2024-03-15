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Коли українці святкують Вербну неділю 2024 — дата, заборони та ритуали на щастя

15 березня 2024 06:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли Вербна неділя 2024 — дата, що не можна робити та як привабити щастя
Дівчина з вербою на фоні церкви. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Одне з важливих християнських свят, яке тісно пов'язане зі святкуванням Великодня, — Вербна неділя. Воно пов'язане зі значущою подією — саме в цей день Ісус Христос увійшов до Єрусалиму. Тому дата ще має назву Вхід Господній в Єрусалим. 

Новини.LIVE розповідає, коли українці святкуватимуть Вербну неділю, що не можна робити на свято та як його правильно провести, щоб привабити щастя та здоров'я.

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Коли Вербна неділя 2024 року

Дата святкування Вербної неділі пов'язане з Великоднем. Так, це свято відзначають на сьомий день перед Христовим Воскресінням.

2024 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначатимуть Вербну неділю 28 квітня. Відповідно Великдень — 5 травня.

Католики відзначатимуть Великдень 31 березня, а Вербну неділю — 24 березня.

 

Коли Вербна неділя 2024 року
Віряни у церкві на Вербну неділю. Фото: pomisna.info

Що треба робити у Вербну неділю, щоб привабити щастя та здоров'я

Як і більшість свят, які відзначають українці, Вербна неділя тісно переплетене з язичництвом, народними традиціями та християнством. 

Віряни цього дня обов'язково вирушають до храму, щоб взяти участь у богослужінні, помолитися та попросити Бога про прощення та здоров'я для всіх рідних. 

Також на Вербну неділю освячують гілочки верби. Вірять, що такий освячений предмет стане захисником будинку від лиха і подарує своєму господареві міцне здоров'я. Гілочки обов'язково зберігали аж до Вербної неділі прийдешнього року.

Часто освячені гілочки верби садили у саду чи на городі. Історики вважають, що ця процедура мала більше символічне значення, наче очищувала поле від негативу.

Цікава традиція пов'язана з вербними гілочками. Молоді дівчата і хлопці брали їх і злегка "били" тих, хто лишився вдома і не ходив на службу.

Водночас примовляли:

"Не я б'ю — верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечко червоне яєчко!".

Також бажали одне одному здоров'я і достатку:

"Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, А багатий, як земля!".

 

Що треба робити у Вербну неділю, щоб привабити щастя та здоров'я
Дівчинка з вербою. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити у Вербну неділю

Попри те, що Вербна неділя світле та радісне свято, існують певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб уникнути лиха та бід. 

Не можна: 

  • займатися важкою фізичною працею;
  • саджати городину, поратися в саду;
  • шити;
  • в'язати;
  • займатися будь-яким рукоділлям;
  • сваритися;
  • лихословити;
  • обмовляти когось;
  • злитися.

Також не варто забувати, що у цей період все ще триває Великий піст, а отже ті, хто його дотримується мають утримуватися від скоромної їжі. Також не можна влаштовувати гучних гулянь та застіль. 

Які існують прикмети у Вербну неділю 

  • Якщо на свято пішов дощ, рік буде важким. 
  • Ранковий іній і туман обіцяють урожайний рік.
  • Якщо на Вербну неділю розквітла верба, слід чекати удачу та щастя у цьому році. 
  • Сонячна погода у Вербну неділю обіцяє успішний рік.
  • Крик птахів під час польоту віщує посушливе літо.

 

Раніше ми писали, якого числа день весняного рівнодення буде 2024 року, що не можна робити у цю дату та які існують традиції і прикмети.  

свята
традиції
релігія
заборони
Вербна неділя

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