Коли весняне рівнодення 2024 — дата, заборони, традиції та прикмети

Дівчина радіє сходу Сонця. Фото: freepik.com

Щороку у перший місяць весни настає особливий час, коли день дорівнює ночі — астрономічна весна або ж весняне рівнодення. З цією подією пов'язано чимало традицій та народних прикмет. Люди вірять, що саме цього дня у життя можна залучити успіх, щастя та кохання.

Новини.LIVE розповідає, якого числа день весняного рівнодення буде 2024 року, що не можна робити у цю дату та які існують традиції і прикмети.

Читайте також:

Що таке весняне рівнодення

Що таке весняне рівнодення? Цей термін ми часто чуємо, коли говоримо про перехідні між сезонами. Це момент календарного року, коли в Північній і Південній півкулях приблизно однакова тривалість дня і ночі. Світловий день із цього моменту почне збільшуватися, а ніч — зменшуватися.

З наукового погляду, Сонце в ці дні перебуває в зеніті на екваторі, де його промені падають на поверхню Землі під прямим кутом. На північ і на південь від нього проміння падає під однаково меншими кутами. Тому на всій земній кулі, окрім полюсів, день дорівнює ночі та триває 12 годин.

Крім цього, весняне рівнодення означає астрономічний початок весни у Північній півкулі. Вона триватиме до дня літнього сонцестояння.

Планета, розділена на день та ніч. Фото: istockphoto.com

Коли настає день весняного рівнодення 2024 року

Весняне рівнодення не має фіксованої дати (через різницю між календарним і астрономічним роком) і щороку може зсуватися на кілька годин.

У високосний 2024 рік день весняного рівнодення настає у середу, 20 березня, о 05:07 за київським часом.

Сонце зійде точно на сході та зайде точно на заході, рівно 12 годин воно перебуватиме над горизонтом і 12 годин — під горизонтом.

Схід Сонця на фоні квітучого дерева. Фото: freepik.com

Які традиції існують у день весняного рівнодення

В народі день весняного рівнодення називають Сонцеворот. Наші предки зустрічали Новий рік та вшановували Ведмеже божество. Вірили, що саме з цього часу починаються оновлення в природі: тане сніг, набухають бруньки, птахи повертаються з півдня, гримить перший весняний грім.

Цікаво, що українці у цю дату традиційно випікали булочки або печиво у формі птахів-жайворонків. Такими смаколиками пригощали дітей. Також існувала традиція зранку йти в ліс, нести пироги та вареники, розкладати їх на пеньках та святкувати.

Вдень часто влаштовували ярмарки, де люди співали, танцювали та брали участь у різноманітних іграх. Дівчата в день весняного рівнодення співали пісні-веснянки, а чоловіки розпалювали багаття — через них стрибали самі й водили худобу, щоб позбутися усіх хвороб.

Дівчина з квітами. Фото: freepik.com

Що потрібно робити в день весняного рівнодення

Поради на день весняного рівнодення беруть свій початок із давніх часів. У день весняного рівнодення потрібно:

зробити генеральне прибирання в будинку;

позбутися мотлоху та непотрібних речей;

відпустити погані думки та переживання;

створити список важливих справ і вибрати цілі на майбутнє;

помиритися з близькими людьми;

принести вербу, що розпустилася, і "вимести" нею з дому все старе й негативне;

залишити в оселі кілька гілочок верби, щоб захистити близьких від нечистої сили, а також від прикрощів і печалі;

закоханим потрібно обов'язково побачитися в цей день і побути разом, щоб почуття довго не згасали.

Крім цього, у день весняного рівнодення загадують заповітне бажання. Його обов'язково потрібно написати на папері та після надійно заховати. Щойно ви забудете про проведений ритуал, воно одразу ж збудеться.

Дівчина на фоні чарівного пейзажу. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити в день весняного рівнодення

Є й певні заборони для цього дня. Не можна:

злитися;

сваритися;

кричати на дітей або ображати їх;

плакати;

ображатися;

відмовляти у проханнях;

починати нові справи;

залишати бруд і безлад у домі;

відкладати гроші на чорний день;

лягати спати надто пізно;

садити вербу — можна накликати великі неприємності.

Народні прикмети у день весняного рівнодення

Якщо 20 березня мороз, вся весна буде холодною та непривітною.

Хмарний день — вночі будуть заморозки.

Якщо у день весняного рівнодення тепло, найближчі 40 днів буде така ж погода.

Віє південний вітер — літо буде спекотним.

Якщо прилетіли журавлі 20 березня — весна буде пізньою.

Якщо до вечора похолодало — чекайте на майбутні заморозки.

Щоб бути готовими до будь-яких викликів, не проґавити найвдаліші дні у перший весняний місяць, Новини.LIVE пропонує скористатися детальним місячним календарем на березень 2024 року.

Також радимо ознайомитися з детальним церковним календарем свят та важливих пам'ятних дат на березень 2024 року.