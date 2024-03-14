Когда весеннее равноденствие 2024 года — дата, запреты, традиции и приметы

Девушка радуется восходу Солнца. Фото: freepik.com

Каждый год в первый месяц весны наступает особое время, когда день равен ночи — астрономическая весна или весеннее равноденствие. С этим событием связано множество традиций и народных примет. Люди верят, что именно в этот день в жизнь можно привлечь успех, счастье и любовь.

Новини.LIVE рассказывает, в какую дату день весеннего равноденствия будет в 2024 году, что нельзя делать в этот день и какие существуют традиции и приметы.

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Что такое весеннее равноденствие

Что такое весеннее равноденствие? Этот термин мы часто слышим, когда говорим о переходных между сезонами. Это момент календарного года, когда в Северном и Южном полушарии примерно одинакова продолжительность дня и ночи. Световой день с этого момента начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться.

С научной точки зрения, Солнце в эти дни находится в зените на экваторе, где его лучи падают на поверхность Земли под прямым углом. К северу и к югу от него лучи падают под одинаково меньшими углами. Поэтому на всем земном шаре, кроме полюсов, день равен ночи и длится 12 часов.

Кроме того, весеннее равноденствие означает астрономическое начало весны в Северном полушарии. Она продлится до дня летнего солнцестояния.

Планета разделена на день и ночь. Фото: istockphoto.com

Когда наступает день весеннего равноденствия 2024 года

Весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты (из-за разницы между календарным и астрономическим годом) и ежегодно может смещаться на несколько часов.

В високосный 2024 день весеннего равноденствия наступает в среду, 20 марта, в 05:07 по киевскому времени.

Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом и 12 часов под горизонтом.

Восход солнца на фоне цветущего дерева. Фото: freepik.com

Какие традиции существуют в день весеннего равноденствия

В народе день весеннего равноденствия называют Солнцеворот. Наши предки встречали Новый год и чествовали Медвежье божество. Верили, что именно с этого времени начинаются обновления в природе: тает снег, набухают почки, птицы возвращаются с юга, гремит первый весенний гром.

Интересно, что украинцы в эту дату традиционно выпекали булочки или печенье в форме птиц-жаворонков. Такими вкусностями угощали детей. Также существовала традиция с утра идти в лес, нести пироги и вареники, раскладывать их на пеньках и праздновать.

Днем часто устраивали ярмарки, где люди пели, танцевали и участвовали в разных играх. Девушки в день весеннего равноденствия пели песни-веснянки, а мужчины разжигали костры — через них прыгали сами и водили скот, чтобы избавиться от всех болезней.

Девушка с цветами. Фото: freepik.com

Что нужно делать в день весеннего равноденствия

Советы на день весеннего равноденствия берут свое начало с давних времен. В день весеннего равноденствия нужно:

сделать генеральную уборку в доме;

избавиться от хлама и ненужных вещей;

отпустить плохие мысли и переживания;

создать список важных дел и выбрать цели на будущее;

помириться с близкими людьми;

принести распустившуюся вербу и "вымести" ею из дома все старое и отрицательное;

оставить в доме несколько веточек ивы, чтобы защитить близких от нечистой силы, а также от неприятностей и печали;

влюбленным нужно обязательно увидеться в этот день и побыть вместе, чтобы чувства долго не угасали.

Кроме того, в день весеннего равноденствия загадывают заветное желание. Его обязательно нужно написать на бумаге и после надежно спрятать. Как только вы забудете о проведенном ритуале, оно сразу сбудется.

Девушка на фоне волшебного пейзажа. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Есть и определенные запреты на этот день. Нельзя:

злиться;

ссориться;

кричать на детей или оскорблять их;

плакаты;

обижаться;

отказывать в просьбах;

начинать новые дела;

оставлять грязь и беспорядок в доме;

откладывать деньги на черный день;

ложиться спать слишком поздно;

сажать иву — можно навлечь большие неприятности.

Народные приметы в день весеннего равноденствия

Если 20 марта будет мороз, вся весна будет холодной и неприветливой.

Пасмурный день — ночью будут заморозки.

Если в день весеннего равноденствия тепло, в ближайшие 40 дней будет такая же погода.

Веет южный ветер — лето будет жарким.

Если прилетели журавли 20 марта — весна будет поздней.

Если к вечеру похолодало — ждите предстоящих заморозков.

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